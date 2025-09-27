Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes en el aeropuerto de Copenhague tras la detección de drones en la noche del miércoles al jueves. Reuters

Avistan nuevos drones sobre la mayor base militar de Dinamarca

La Policía está investigando el origen de las aeronaves no tripuladas

T. Nieva

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:37

Drones de origen desconocido fueron avistados la noche del viernes sobre la mayor base militar de Dinamarca, según indicó la Policía el sábado. Este es ... el último de una serie de incidentes similares que el gobierno calificó esta semana de «ataque híbrido». Los misteriosos avistamientos de drones provocaron el cierre de varios aeropuertos en este país nórdico desde el lunes, cuando fueron detectados los primeros aparatos.

