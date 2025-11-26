Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Taiwán, William Lai Ching-te, al anunciar este miércoles el incremento del gasto militar. EFE

Taiwán anuncia un presupuesto militar especial para defenderse de China

El presidente William Lai Ching-te moviliza 40.000 millones de dólares contra «las crecientes amenazas» del régimen de Pekín para demostrar su «compromiso con la autodefensa»

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

China arremete contra Japón para que no se inmiscuya en Taiwán mientras Xi Jinping reitera sus pretensiones ante Donald Trump, y de paso el mundo ... entero. En consecuencia, el territorio se prepara para defenderse de una amenaza más o menos distante, pero inexorable. Por eso el presidente taiwanés, William Lai Ching-te, ha revelado este miércoles un presupuesto especial por valor de 40.000 millones de dólares (34.500 millones de euros) para la compra de armamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Taiwán anuncia un presupuesto militar especial para defenderse de China

Taiwán anuncia un presupuesto militar especial para defenderse de China