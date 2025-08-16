Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tres niños en una calle de Yakarta. Reuters

Intoxicados 365 niños indonesios por consumir comida gratuita distribuida por el Gobierno

El país ha implantado un programa para alimentar a 15 millones de estudiantes

L.G.

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:40

El programa nacional de comidas gratuitas para niños activó la alarma en el distrito de Sragen, en la isla de Java, en el centro de ... Indonesia. Según Reuters, 365 menores sufren una intoxicación alimentaria, en un episodio que no ha sido único desde el arranque del plan, pero sí el más grave. Según el diario francés 'Le Monde', una muestra de la comida distribuida está siendo analizada para determinar el origen de la contaminación. Por el momento, la región ha solicitado la suspensión temporal de la distribución de comidas.

