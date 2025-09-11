Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Militares patrullan las calles de Katmandú. EFE

El ejército y los manifestantes negocian una salida política a la crisis en Nepal

Las fuerzas armadas se han desplegado en Katmandú, en calma temporal tras unos disturbios que dejan 34 fallecidos y múltiples edificios institucionales quemados

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:22

El Ejército nepalí se ha desplegado en las calles de la capital, Katmandú, para tratar de frenar los mayores disturbios en décadas, que han sumido ... al país asiático en el caos. Mientras tanto, los responsables militares, los manifestantes y lo que queda de Gobierno tratan de negociar la formación de un Ejecutivo interino que lidere Nepal durante esta emergencia social.

