Varios militares delante del palacio Singha Durbar, atacado por los manifestantes, en Katmandú. EFE

Nepal despliega al ejército para tratar de restablecer el orden tras los violentos disturbios

Las autoridades imponen el toque de queda hasta el jueves por la mañana mientras se inicia el diálogo entre el jefe del Estado Mayor y representantes de las protestas

María Rego

María Rego

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:45

Nepal ha amanecido este miércoles en una tensa calma tras la violenta ola de protestas contra la corrupción que desde el lunes se ha cobrado ... 30 vidas y la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli. El ejército patrulla las calles de Katmandú, la capital, que se encuentra bajo toque de queda después de que los manifestantes, sobre todo jóvenes, incendiaran y saquearan edificios oficiales, incluido el Parlamento, durante los peores disturbios que ha sufrido el país asiático en dos décadas. Una situación extrema que ha derivado en la apertura de un diálogo sobre el futuro de la nación.

