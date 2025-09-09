Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, en el centro, ha presentado su dimisión. EFE

El primer ministro de Nepal dimite tras las mortales protestas contra la prohibición de las redes sociales

El Gobierno del país había bloqueado 26 aplicaciones, un veto que levantó tras las movilizaciones sociales que se cobraron 19 vidas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:13

El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, ha dimitido tras las mortales protestas en el país contra la prohibición de las redes sociales. 19 muertos ... y más de 200 heridos en las movilizaciones contra el veto a 26 aplicaciones habían forzado a que el Gobierno nepalí revocara la medida apenas horas después de que los manifestantes rodearan el Parlamento en la capital, Karmandú. «Hemos retirado el bloqueo de las redes sociales. Ya están funcionando», anunció este lunes la ministra de Comunicaciones, Prithvi Subba Gurung. Un día después, la movilización social se ha cobrado la cabeza del jefe del Ejecutivo.

