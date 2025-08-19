67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait

La Policía de Kuwait ha detenido este martes a 67 personas acusadas de producir y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas que habrían provocado la muerte de ... al menos 23 personas durante los últimos días. El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado que todos ellos se encuentran bajo custodia a la espera de ser interrogados.

El fin de semana los investigadores identificaron seis fábricas en las que se estarían produciendo ilegalmente estos licores. Las autoridades han alertado de que las intoxicaciones por el consumo de metanol han ascendido a 160, la mayoría de ciudadanos asiáticos.

La importación de bebidas alcohólicas y la producción local de las mismas está prohibida en Kuwait, si bien algunas son fabricadas de forma ilegal y clandestina sin cumplir con los estándares de seguridad.