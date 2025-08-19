Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait

Las intoxicaciones por el consumo de metanol han ascendido a 160, la mayoría de ciudadanos asiáticos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:15

La Policía de Kuwait ha detenido este martes a 67 personas acusadas de producir y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas que habrían provocado la muerte de ... al menos 23 personas durante los últimos días. El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado que todos ellos se encuentran bajo custodia a la espera de ser interrogados.

