Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vietnam sufre periódicamente el paso de tifones. AFP

Casi 600.000 personas evacuadas en Vietnam ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki'

Las fuerzas armadas del país asiático han movilizado a cientos de miles de soldados, además de aeronaves, navíos y vehículos blindados, y se ha pedido ayuda a países como China y Filipinas

T. Nieva

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:12

Las autoridades de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, ordenaron el domingo la evacuación ... de 587.000 personas como medida de precaución ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki' al país, procedente del Este.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  5. 5 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  6. 6 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  7. 7 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  8. 8 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi 600.000 personas evacuadas en Vietnam ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki'

Casi 600.000 personas evacuadas en Vietnam ante la inminente llegada del tifón &#039;Kajiki&#039;