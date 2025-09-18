Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jair Bolsonaro, acompañado de su esposa Michele, abandona un hospital de Brasilia tras ser diagnosticado el miércoles de lesiones cancerígenas. AFP

La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

Lula da Silva ha advertido que vetará el proyecto que podría absolver al expresidente, condenado a 27 años de prisión por liderar una trama golpista

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27

La Cámara de Diputados de Brasil asestó otra derrota al Gobierno de Lula da Silva al aprobar la solicitud de urgencia del proyecto de ley ... que amnistiará a todos los involucrados en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones del 2022 y por el que el expresidente Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión, en una sentencia histórica en un país tradicionalmente golpista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  10. 10 Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro