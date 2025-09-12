Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro cumple confinamiento domiciliario en su residencia de Brasilia. Reuters

Brasil se divide entre euforia y silencio tras la histórica condena a Bolsonaro

El líder ultraderechista, condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado, guarda silencio y su defensa anuncia una batalla judicial

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:00

El día después de la histórica condena al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2023, Brasil ha despertado entre la ... resaca de las celebraciones de los detractores del ultraderechista que salieron a las calles tras conocer la sentencia y el silencio del exmandatario condenado a 27 años de prisión, que todavía no ha reaccionado públicamente al fallo del Tribunal Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  2. 2 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  4. 4 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves
  7. 7 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  10. 10 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Brasil se divide entre euforia y silencio tras la histórica condena a Bolsonaro

Brasil se divide entre euforia y silencio tras la histórica condena a Bolsonaro