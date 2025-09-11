Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jair Bolsonaro. EFE

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula

La sala del Tribunal Supremo de Brasil que juzga al expresidente y otras siete personas por la trama golpista ha conformado la mayoría suficiente para declarar culpable al líder ultra

M. R.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:30

La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha conformado este jueves una mayoría suficiente (tres votos frente a uno) para condenar al expresidente Jair ... Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. La última magistrada en pronunciarse a favor de dictar una sentencia en contra del líder ultra y de otras siete personas por cinco delitos contra el orden democrático ha sido Cármen Lúcia Antunes. Ahora sólo falta que se pronuncie Cristiano Zanin, presidente de la sala, que deberá proclamar el resultado del juicio. Hasta entonces existe la opción, aunque improbable, de que alguno de los jueces cambie el sentido de su voto.

