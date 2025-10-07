Milei tira de Nino Bravo para arengar a su tropa

Javier Milei está acostumbrado a dar el cante con muchas de sus declaraciones y decisiones, pero en esta ocasión lo ha hecho como una auténtica ... estrella de rock. Micrófono en mano, y enfundado en una chaqueta de cuero, el presidente argentino ofreció el lunes un concierto en Buenos Aires ante 15.000 personas. Un 'show' en el mismo escenario -el Movistar Arena de la capital- donde actuarán Silvio Rodríguez, Rauw Alejandro o Melendi en los próximos días que demostró que el líder de La Libertad Avanza tiene tanto o más tirón que cualquiera de estos artistas. Y eso que los sondeos se le han puesto en contra a menos de tres semanas de la celebración de elecciones legislativas (26 de octubre) en el país.

El concierto de Milei, que se mostró eufórico ante la masa libertaria, es para muchos analistas argentinos una maniobra de despiste en un momento delicado para el mandatario, que el domingo recibía un último revés con la renuncia de uno de sus principales candidatos a esos comicios -el diputado José Luis Espert- por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El público de su concierto, sin embargo, se mostró entregado al líder ultra, jaleado con lemas como «Milei, querido, el pueblo está contigo», «presidente, presidente» o «libertad, libertad». «Hola a todos, yo soy el león», respondió él. El rugido de su 'fandom' estaba garantizado.

El dirigente, que en diciembre cumplirá dos años en el poder, se rodeó para su espectáculo de una banda muy particular, en la que destacaban políticos y allegados. Los diputados Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lynch, el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch o su propio biógrafo, Marcelo Duclos, se subieron al escenario. A Milei le costó llegar hasta allí ya que decidió entrar en el Movistar Arena como una estrella, caminando entre la multitud que se amontonaba sobre él e intentaba arrancarle algún selfi de recuerdo. «Soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito», cantó entre saltos para levantar a los suyos.

Una canción en hebreo

El espectáculo, que fue retransmitido por YouTube, arrancó con una versión de 'Panic Show', del grupo La Renga, que el presidente y sus simpatizantes utilizan casi a modo de himno. Milei tiró de artistas argentinos para su repertorio, pero incluyó también a una voz icónica de la música española: Nino Bravo. De entre todos sus títulos eligió 'Libre'. No fue casualidad. El presidente sorprendió además al cantar 'Havar Naguila', en hebreo, justo después de dedicar unos minutos al recuerdo de las víctimas de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre en suelo israelí, justo cuando se cumplían dos años de la masacre. «Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda paradójicamente están juntos», dijo antes de alertar sobre una «ola de antisemitismo» en el mundo.

El espectáculo estuvo salpicado de mensajes no sólo detrás de la elección de las canciones, por ejemplo, sino también en los vídeos que se proyectaron durante el 'show'. En uno de ellos el líder de La Libertad Avanza apareció convertido en un personaje de 'La guerra de las galaxias', con la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, condenada a prisión e inhabilitada, caracterizada como el enemigo.

El presidente argentino, sin embargo, arrastra ahora mismo más problemas que lidiar con los ataques del peronismo. Las encuestas más recientes revelan un desgaste de su imagen y de su formación ultraderechista, que ha encadenado varias derrotas en las últimas semanas en el Congreso y no se espera que salga bien parada de las elecciones legislativas del 26 de octubre. A la dimisión de uno de sus candidatos estrella para esa cita se suman, además, las dificultades de su propio Ejecutivo para alcanzar consensos fuera del gabinete. Y la economía nacional tampoco le da ninguna alegría, con signos de estancamiento desde el segundo trimestre y una elevada precariedad laboral. Su último anuncio es que negocia con EE UU una asistencia financiera tasada en 20.000 millones de dólares.