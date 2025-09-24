Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo

En su guerra contra el multilateralismo de la ONU, que ha sido firmemente rechazada por la mayoría de los Estados miembros, el presidente Donald Trump ... encontró este miércoles una voz amiga: su homólogo argentino Javier Milei, que se presentó como el portavoz de una cruzada contra «la deriva burocrática».

Como era de esperar, el hombre de la motosierra defendió en su intervención los recortes del gasto público y la lucha contra la burocracia, que simbolizó con la herramienta regalada a Elon Musk en febrero durante la conferencia de líderes conservadores. Además de adular al mandatario estadounidense, también secundó sus ataques contra la organización anfitriona que ya veía «alejada de su norte hace décadas, cuando fue reemplazada por un modelo supranacional de burócratas internacionales que buscan imponer al mundo un modo de vivir determinado», acusó.

Atacar a la ONU en este 80 aniversario es el deporte nacional de la derecha mundial que sigue a Trump, sin tener en cuenta que, precisamente, la inmovilidad del Consejo de Seguridad que se le atribuye a la organización es culpa de EE UU, que ha vetado seis veces la petición de un alto al fuego en Gaza. Rusia ha hecho lo propio con respecto a la guerra de Ucrania, lo que convierte el derecho a veto en el pecado capital de la ONU.

En su modelo personalista, el presidente argentino acusó a la organización de «haber ido adquiriendo funciones ajenas a su espíritu fundacional». Milei elogió la labor de Trump por revertir con sus recortes y golpes de timón «una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe«. »Y ya sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global», sentenció.

Todo lo que el mundo ve con estremecimiento son virtudes a ojos de Milei. Para el mandatario afín, Trump «está llevando adelante una reestructuración sin precedentes de los términos del comercio internacional». Su purga ideológica de críticos en el gobierno y en la sociedad es «porque se habían infiltrado facciones de izquierda que atentaban contra cualquier programa de reforma». Y su «férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal», algo necesario «aunque a muchos no les guste».

«Poco efectivos»

Con todo, el argentino no negó la utilidad de la cooperación internacional, pero la acotó a problemas globales específicos y rechazó cualquier injerencia que, en su opinión, cercene las libertades individuales o comerciales. «No acompañaremos nunca la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los Estados miembros», advirtió, fiel a su perfil confrontativo.

Milei enumeró lo que considera desviaciones: el crecimiento de agencias y programas «poco efectivos», la multiplicación de estructuras que se reciclan sin resultados, y el fiasco de la Agenda 2030, a la que definió como un «mal gasto de recursos escasos». Frente a esa deriva, propuso cuatro principios para «reencauzar» la ONU: volver a su mandato esencial de garantizar la paz y la seguridad internacional; intervenir solo en lo que exceda la capacidad nacional; someterse a auditorías y eliminar programas ineficaces; y simplificar normativas para que la cooperación no obstaculice el crecimiento económico.