Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Milei y su hermana Karina en el acto electoral de Lomas de Zamora donde les lanzaron piedras.

Javier Milei y su hermana Karina en el acto electoral de Lomas de Zamora donde les lanzaron piedras. AFP

Los Milei, a pedradas

El presidente argentino y su hermana Karina son objeto de la ira de los argentinos tras la filtración de unos audios que apuntan al cobro de sobornos por parte de ella

María Rego

María Rego

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:43

Javier Milei está acostumbrado a las polémicas, pero ni cuando su motosierra rugía más fuerte había sufrido un desgaste de imagen como el actual. El ... supuesto caso de corrupción que salpica a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, ha hecho mella en la popularidad del presidente argentino hasta el punto de que el miércoles tuvo que salir escoltado de un acto electoral en Lomas de Zamora donde recibió «una lluvia de piedras». Un día después fue ella a quien evacuaron de un evento de campaña en la provincia de Corrientes que derivó en una trifulca callejera. Ambos insisten en que no hay actuación ilegal alguna y acusan a la oposición de haber orquestado una «operación» para manchar el apellido Milei. Una parte del país les cree, pero cada vez cuentan con menos apoyo: el 59,2% de los argentinos da el escándalo por verdadero, según una reciente encuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  5. 5

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  9. 9

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  10. 10 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Milei, a pedradas