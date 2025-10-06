Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diputado José Luis Espert, el pasado jueves en un acto en Buenos Aires. EFE

Un diputado de Milei renuncia a su candidatura a las elecciones legislativas por un escándalo de drogas

José Luis Espert, cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires, acentúa el descrédito hacia el oficialismo al haber admitido pagos de un empresario acusado de narcotráfico a Estados Unidos

I. Ugalde

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:49

A falta de 20 días para las elecciones legislativas argentinas, el partido del presidente, Javier Milei, se ha visto envuelto en un escándalo de narcotráfico ... que ha forzado la renuncia de uno de sus candidatos. Se trata del diputado José Luis Espert, cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires. Los hechos se desencadenaron hace una semana, tras salir a la luz los vínculos del político con Federico Machado, un empresario y compatriota acusado en Estados Unidos de integrar una red de tráfico de drogas.

