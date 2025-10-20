Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reuters

El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta

Su victoria pone fina a 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS)

T. Nieva

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:33

El centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), es el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en ... la inédita segunda vuelta realizada este domingo. El vencedor se han hecho con el 54,61 % de los votos y con ello abre una nueva época en el país tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

