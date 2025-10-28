Mueren once personas al estrellarse una avioneta con turistas que se dirigía a la reserva de Masái Mara

Once personas, entre ellas diez turistas extranjeros, han muerto este martes al estrellarse una avioneta que se dirigía a la reserva natural de Masái Mara, ... uno de los lugares más visitados de Kenia, según han confirmado las autoridades del país. John Cleave, presidente de la aerolínea Mombasa Air Safari, que operaba el vuelo, ha indicado en un comunicado en su cuenta en Instagram que «no ha habido supervivientes» y ha especificado que entre los fallecidos hay ocho ciudadanos húngaros y dos alemanes, además del capitán, de nacionalidad keniana.

«Lamentamos profundamente informar de que uno de nuestros aparatos, con matrícula 5Y-CCA, se ha visto implicado hoy en un accidente durante un vuelo programado entre el aeropuerto de Diani y Kichwa Tembo, en Masái Mara», ha señalado Cleave, quien ha trasladado sus condolencias «a todos los afectados por este suceso trágico». «Hemos activado a nuestro equipo de respuesta de emergencia y cooperamos totalmente con las autoridades relevantes, que han iniciado su investigación», ha manifestado, antes de agregar que el objetivo de la aerolínea es «dar todo el apoyo posible a las familias afectadas».

Poco antes, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) había indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que el aparato se dirigía de Diani a Kichwa Tembo y que se estrelló a las 5.30 horas (hora local). «El aparato llevaba a doce personas a bordo. Las agencias gubernamentales están en el lugar para determinar la causas del accidente y su impacto», sostuvo, sin explicaciones por ahora sobre la discrepancia en el número de ocupantes.

El comisionado del condado de Kwale, Steven Orinde, ha indicado que las víctimas son turistas que iban a Masái Mara, según ha recogido el diario keniano 'The Standard'. «Aún tenemos que establecer las nacionalidades, pero todos eran turistas extranjeros que iban a Mara», ha recalcado, sin más detalles por el momento sobre el accidente.