La Virgen del Rosario procesiona en Antequera con su templete de plata del XVIII

La Virgen del Rosario procesionó este domingo 5 de octubre con un soleado día a más de 30 grados. Y lo hizo como todos los ... años, bajo el templete de plata del siglo XVIII que realizara Félix de Gálvez, uno de los plateros más destacados que tuvo la ciudad.

El cortejo lo abría una cruz parroquial con dos ciriales, portados por tres acólitos con dalmática. Seguía un grupo de jóvenes con tambores, marcando el paso de los dos faroles del Rosario de la Virgen que formaban parte de los misterios del rezo por las calles en siglos pasados.

En el guión presidencial, el alcalde Manuel Barón, los guiones del Rosario y de La Paz y el hermano mayor Enrique Cruces, al que le acompañaban representantes de cofradías de Gloria y Pasión. Grupo de acólitos de monaguillo y el magnífico templete de plata de la Virgen, tras la que iban devotos y la Unión Hispalense de Sevilla marcando el paso con sus marchas.

El recorrido comenzó desde la Plazuela de Santo Domingo, subiendo por Viento, entrando por Pasillas, y con una concurrida Peñuelas. Bajó por Carreteros, con petaladas y mucho público en las Cuatro Esquinas. Una procesión que realza el paso por Comedias, llegada a Cantareros, Madre de Dios, subida por Lucena, Infante don Fernando, encuentro en San Agustín, y llegada a San Sebastián desde donde se subió la Cuesta de la Paz para terminar el cortejo.