Los verdiales y el baile típico, protagonistas del jueves de feria en Antequera

Antequera ha vivido un jueves de feria de día en el Paseo Real con máxima presencia local, donde se ha contado desde una exhibición de ... sevillanas hasta la música más actual con el grupo 'Funky Monster Band', pasando por los verdiales, el arte de Rafael Ladrón o lo autóctono del Grupo Azucena.

A mediodía, buena respuesta en la demostración de baile del Taller de Sevillanas del Ayuntamiento-EMMA. Seguidamente, el rapsoda y artista Rafael Ladrón de Guevara compartió una sevillana dedicada a Antequera, una rumba y terminó cantando un poema a la Virgen de los Dolores.

Luego, la Panda de Verdiales San Gabriel de la Joya entró al Paseo y fue rondando las calles de las casetas. Tras el mediodía, exhibición de baile a cargo del grupo folclórico Azucena. Bailaron la 'zapatilla', reestrenaron la sevillana que les compuso Antonio Bermúdez hace 30 años, bajo el nombre de 'El pueblo mío'.

Y cerró la actuación musical del grupo local 'Funky Monster Band' que puso a bailar a las personas que se concentraban en el Paseo Real, con versiones de temas conocidos para la segunda tarde de la Real Feria.

Este viernes, David Civera en el Paseo Real

El viernes 22 de agosto es el día de fiesta local. Desde las 11.00 horas de la mañana se desarrollará el X Concurso Nacional de Porra Antequerana. A las 17.00 horas, en el Paseo, concierto de David Civera. Por la noche, concierto a las 00.00 horas de Marta Santos. Tras ella, el grupo local Versión X. Y más fiesta con DJ Fran Podadera.

El sábado 23 de agosto comienzan los toros. Antes, a las 12.30 horas: X Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto. A las 17.00 horas, actuación de Calet. A las 19.30 horas, mano a mano del arte del rejoneo con reses de Prieto de la Cal para los rejoneadores: Andy Cartagena y Diego Ventura.

Por la noche, a las 24 horas: Concierto de Pepe y Vizio. Y sobre las 1.30 horas, turno para Les Castizos.

El último día, el domingo 24 de agosto, a las 19.00 horas, cortejo Goyesco por Infante don Fernando, Alameda y Puerta de Estepa. Y a las 19,30 horas, corrida de toros goyesca con reses de Núñez del Cuvillo para los diestros: Curro Díaz, Emilio de Justo y Marco Pérez.

Por la noche, a las 22.30 horas, concierto de copla de María José Vegas. A las 24 horas, clausura de la Feria con el espectáculo de Fuegos Artificiales. y a continuación, concierto de Paco Candela.