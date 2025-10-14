Los Verdes de Alhaurín de la Torre ya tienen pregonero y cartelista para el Viernes Santo

La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, conocida popularmente como Los Verdes , piensa ... ya en el Viernes Santo 2026, que será el 3 de abril.

La hermandad ya tiene pregonero, Diego Daniel Cortes Serón y también ha dado a conocer el nombre del autor que se encargará el cartel, el de pintor Pablo Cortés del Pueblo. La Agrupación Musical 'Virgen de la Oliva', de Vejer de la Frontera, la Banda Municipal Municipal de Música y la Legión serán los encargados del acompañamiento del cortejo procesional.

El hermano mayor, José María García, además, impuso la medalla corporativa a Leo Moreno, como nueva camarera mayor de la Cofradía. También se ha firmado ya el contrato que permitirá que el bordador Samuel Cervantes, también vestidor de Nuestra Señora de la Soledad, se encarga de la labor de las bambalinas laterales del trono. Tanto él como José María García dieron la primera puntada a esta obra.

Con motivo de la onomástica de la titular mariana de Los Verdes, el pasado sábado, se celebró una solemne misa en la parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, oficiada por el párroco Manolo Córdoba. Con motivo del acto, antes del besamanos a la imagen, cofradías y hermandades de Alhaurín de la Torre hicieron entrega de centros florales a Nuestra Señora de la Soledad.

El hermano mayor José María García agradeció el trabajo de los hermanos y hermanas para que el altar luciera esplendoroso el día de la festividad. Igualmente, felicitó a los designados como pregonero y pintor asegurando que «darán la talla» y con el deseo de disfrutar de una excelente Cuaresma y Semana Santa de 2026.