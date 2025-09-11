Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Valla, de 24 metros cuadrados, en la que se pide ayuda para localizar a Betty. SUR

Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre

Una familia, desesperada por la ausencia de su perra desde hace 15 días, coloca un anuncio de 24 metros cuadrados en busca de ayuda para localizar a la mascota

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:39

Dos números de teléfono de contacto y un mensaje claro: «Se busca. Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Betty». Es lo que pone ... en un cartel, de 24 metros cuadrados, que, desesperados, ha decido colocar la pareja de Alhaurín de la Torre formada por Francisco Javier y Esther. En su casa, además de tres niñas, vive una chihuahua, protagonista del llamamiento de ayuda que puede leerse en la valla. Y es que, como dejan claro ambos, «es una más de la familia y no sabemos nada de ella desde hace quince días«.

