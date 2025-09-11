Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre

Dos números de teléfono de contacto y un mensaje claro: «Se busca. Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Betty». Es lo que pone ... en un cartel, de 24 metros cuadrados, que, desesperados, ha decido colocar la pareja de Alhaurín de la Torre formada por Francisco Javier y Esther. En su casa, además de tres niñas, vive una chihuahua, protagonista del llamamiento de ayuda que puede leerse en la valla. Y es que, como dejan claro ambos, «es una más de la familia y no sabemos nada de ella desde hace quince días«.

El día en el que le perdieron la pista, la perra se quedó al cargo de un familiar, por no poder acompañar a estos alhaurinos a una excursión a la costa de Granada, un viaje que se frustró nada más comenzar; regresaron de inmediato al conocer la noticia. «No está acostumbrada a estar sin nosotros y, en cuanto vio la puerta abierta, salió corriendo», relata Esther.

El último lugar donde fue vista es la avenida de la Fuente Grande, en la zona de Platero. «Desde entonces, hemos colocado carteles por todos lados, pero desaparecían y, hartos ya, decidimos recurrir a un anuncio de grandes dimensiones», explica la mujer.

Una fotografía reciente de Betty. SUR

La «publicidad» está en un punto estratégico, junto al supermercado de la rotonda del Encuentro, uno de los puntos más transitados de Alhaurín de la Torre, cruce de sus principales avenidas.

La idea no hubiera sido posible, como apunta Francisco Javier, sin la colaboración de una empresa local, Fijaciones y Montajes Andalucía, que se ha volcado en la búsqueda de Betty cediendo el espacio. A pesar del gesto, solo la reproducción en un vinilo de las fotografías del animal y el texto ha supuesto un desembolso que ronda los 500 euros.

«Voy a llegar hasta donde haga falta», insiste el propietario de la perra, que agradece todas las muestras de apoyo recibidas, como la de otro negocio de Alhaurín de la Torre, Vadepizza, que ha decidido que sus repartidores lleven una foto del can, por si algún cliente tiene una pista de su paradero.

La apuesta ha dado algunos frutos, ya que, como dice Esther, han recibido llamadas con algunos datos que pueden ser de interés y mensajes a través de las redes sociales, además, muchas personas han decidido hacerse eco de lo sucedido, aunque todavía sigue la búsqueda. «Sospechamos que alguien pueda haberla cogido», lamentan, aunque dejan claro que, de ser así, la sustracción, que ya ha sido denunciada a la Policía Local y la Guardia Civil, saldrá a la luz; la perra está perfectamente identificada con su chip, apostilla Francisco Javier.

«Tiene dos años y entró en casa cuando tenía meses, como regalo de cumpleaños de la pequeña de la casa, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que regrese», sostiene Francisco Javier. «Estamos llorando lo que no está escrito», resume Esther.