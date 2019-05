«El Trabuco que tú quieres» se convierte en la campaña más viral de las elecciones municipales El eslogan para las elecciones del 26M del PSOE de la localidad ha llenado las redes de 'memes' ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Sábado, 4 mayo 2019, 18:58

No se esconden de nada. No es un 'fake', han sido ellos. No se sabe si por un error inicial, por un exceso de confianz en el buenismo a a sabiendas lo que les iba a venir encima, pero el PSOE de Villanueva del Trabuco se ha lanzado a estas elecciones municipales con un eslogan de campaña que no ha dejado indiferente a nadie: «El Trabuco que tú quieres», junto a un corazón y la foto de su candidato a la Alcaldía este 26-M, Cristóbal Moreno. No hay que ser perversos, no es más que una adaptación de la campaña para las elecciones generales del PSOE: «La España que quieres». Pero claro, no suena igual.

Cortas explicaciones dan desde el PSOE del Trabuco. La campaña se lanzaba para anunciar el acto de presentación de candidatura, el 1 de mayo, y desde entonces han debido lloverle las llamadas, los mensajes de WhatsApp y las menciones en Twitter, porque todas las vías de contacto con el partido se reflejan en la tarjeta de presentación de «El Trabuco que tú quieres». Desde las distintas redes lanzan un mensaje: «Ante la imposibilidad de atender a todas vuestras llamadas os facilitamos nuestro correo electrónico». Lo dicho, desbordados.

Algunos pensaron, al recibirlo esta semana por WhatsApp, que se podía tratar de un montaje malintencionado. Pero no. Para antes del 1 de mayo, el día de la presentación de la candidatura, toda España conocía el pueblo y a Cristóbal Moreno. Ardían los contadores de menciones de @psoevvatrabuco porque durante toda la semana Twitter se ha llenado de 'memes'. El primero que caía era 'el negro de WhatsApp' sustituyendo a Cristobal Moreno. Lo ponían a huevo. Pero en Twitter encontrabas todos tipo de comentarios a la imagen: «Libera el Trabuco que hay en ti», «Por un Trabuco grande y libre» o «¿Donde puedo ver fotos del Trabuco? Gracias».

No se lo toman mal en el PSOE del Trabuco. Qué remedio. «El impacto en redes ha sido brutal y, sin pretenderlo, hoy muchos españoles conocen que el Trabuco es un pueblo malagueño y hasta puede que sepan situarlo en un mapa. A veces hay que descontextualizar las cosas y mirarlas por el lado positivo porque estamos orgullosos de lo que somos y de donde somos. Pertenecemos a un pueblo con un nombre especial... ¿Y qué?», explican en su Facebook.