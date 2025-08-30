Un bocado de Guadalhorce que cura: el tomate Huevo Toro llega al Hospital Regional de Málaga

Un hombre espera sentado en la cama de la planta de hospitalización. La bandeja del almuerzo acaba de llegar y, junto a la carne guisada ... con verduras, el puré, el pan y la fruta, descubre una tarrina de tomate fresco acompañada de un sobre de sal y una monodosis de aceite de oliva virgen extra. El rojo intenso del Huevo Toro resalta en la mesa y llama la atención por su frescura. Lo que no sabe es que ese sabor especial viene directo del Valle del Guadalhorce, de los campos donde se cultiva el tomate Huevo Toro, convertido por un día en protagonista de la cocina del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Alrededor de 500 pacientes del centro han podido disfrutar de este menú especial gracias a la donación realizada por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce. En total, unos 120 kilos de esta variedad autóctona cultivada al aire libre se transformaron en raciones de picadillo aliñado con aceite de oliva virgen extra. Una propuesta sencilla y saludable que ha llenado de sabor y tradición las bandejas de hospital y que recuerda la importancia de consumir productos locales y de temporada.

120 kilos de tomate Huevo de Toro

El tomate Huevo Toro no es un tomate cualquiera. Recuperado de semillas antiguas y cultivado en las vegas del Guadalhorce, se distingue por su gran tamaño, su piel fina y un rojo intenso que invita a probarlo. Su valor, sin embargo, va más allá de lo visual: presenta una concentración superior de azúcares, vitaminas A y C, antioxidantes y minerales que lo diferencian claramente de las variedades híbridas habituales en el mercado. Cada plato servido en el hospital iba acompañado de un folleto explicativo sobre estas cualidades, reforzando la idea de que la alimentación también forma parte del cuidado de la salud.

Ese valor nutritivo cobra aún más sentido en un entorno hospitalario, donde la dieta es un elemento clave en la recuperación de los pacientes. El Huevo Toro, rico en licopeno, está asociado a la prevención de enfermedades cardiovasculares y de ciertos tipos de cáncer. Además, su aporte en antioxidantes lo convierte en un aliado contra el envejecimiento celular y en un refuerzo para el sistema inmunológico. Su inclusión en el menú no solo aporta frescura y color, también se convierte en una herramienta más de bienestar dentro de la filosofía de la dieta mediterránea, reconocida internacionalmente por sus beneficios.

Colaboración

La jornada en el Hospital Regional ha sido posible gracias a la colaboración entre la Asociación Tomate Huevo Toro y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce. Ambas entidades impulsan desde hace años campañas de promoción que buscan acercar este producto emblemático a nuevos espacios, reforzando la idea de que el futuro de la alimentación pasa por mirar de nuevo a la tierra. Apostar por variedades locales significa mantener vivas las huertas, apoyar a los agricultores y reducir la huella ambiental que deja el transporte de alimentos desde otros puntos.

No es casualidad que la iniciativa se haya centrado en un hospital. Allí donde cada detalle cuenta en el proceso de recuperación, recibir un plato de producto fresco y auténtico es también un gesto de ánimo. Los pacientes han podido comprobar que un simple picadillo puede transformar el almuerzo en una experiencia distinta, cargada de sabor y de identidad cultural. La sonrisa de quienes lo degustaron es la mejor prueba de que la gastronomía también cura, al menos en parte, el ánimo de los ingresados.

Ampliar Bandeja del Hospital Regional Universitario de Málaga con el menú especial que incluyó tomate Huevo Toro del Valle del Guadalhorce. SUR

El verano es el tiempo del Huevo Toro. Entre julio y octubre, las huertas del Guadalhorce se llenan de estas piezas grandes y carnosas que se han convertido en emblema de la comarca. Su recuperación en las últimas décadas ha permitido devolver a la mesa un tomate de los que saben y huelen a tomate, como recuerdan quienes lo cultivan con orgullo. Hoy está presente en mercados, restaurantes y, como se ha visto, también en hospitales, demostrando que tradición y modernidad pueden ir de la mano cuando el producto lo merece.

Con acciones como esta, la Asociación Tomate Huevo Toro refuerza la idea de que la alimentación saludable no es solo una recomendación médica, sino una práctica que se disfruta y se comparte. Porque un simple plato de picadillo puede ser un puente entre la tierra y la mesa, entre la tradición agrícola y la salud de los pacientes. El tomate Huevo Toro lo ha vuelto a demostrar: un bocado de Guadalhorce que, por un día, convirtió el menú hospitalario en un viaje de sabor, identidad y esperanza.