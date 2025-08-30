Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes del Hospital Regional Universitario de Málaga junto a miembros de la Asociación Tomate Huevo Toro. SUR

Un bocado de Guadalhorce que cura: el tomate Huevo Toro llega al Hospital Regional de Málaga

Unos 500 pacientes disfrutaron de un menú especial gracias a la donación de 120 kilos de esta variedad cultivada al aire libre por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:03

Un hombre espera sentado en la cama de la planta de hospitalización. La bandeja del almuerzo acaba de llegar y, junto a la carne guisada ... con verduras, el puré, el pan y la fruta, descubre una tarrina de tomate fresco acompañada de un sobre de sal y una monodosis de aceite de oliva virgen extra. El rojo intenso del Huevo Toro resalta en la mesa y llama la atención por su frescura. Lo que no sabe es que ese sabor especial viene directo del Valle del Guadalhorce, de los campos donde se cultiva el tomate Huevo Toro, convertido por un día en protagonista de la cocina del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un bocado de Guadalhorce que cura: el tomate Huevo Toro llega al Hospital Regional de Málaga

Un bocado de Guadalhorce que cura: el tomate Huevo Toro llega al Hospital Regional de Málaga