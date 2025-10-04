Sebastián Marchante presenta los nuevos bordados del palio del Mayor Dolor de Antequera

El artista malagueño Sebastián Marchante presentó este viernes 3 de octubre los bordados realizados para el palio de la Virgen del Mayor Dolor, que estrenará ... el próximo sábado 11 de octubre en la procesión extraordinaria por el 75 aniversario de la fundación de la hermandad del Miércoles Santo y los 250 años de la bendición de la imagen mariana.

El coro bajo de San Sebastián acogió la presentación del nuevo techo de palio y de la bambalina frontal que lucirá por primera vez en una semana. El techo presenta una gran corona bicéfala del Emperador Carlos V, símbolo de realeza, de poder y sabiduría desde hace siglos. Se disponen en el contorno 10 banderines, cada uno de ellos representando un elemento de la pasión de Cristo.

Los bordados han sido diseñados por Javier Sánchez de los Reyes, con la dirección de Alfonso Muñoz y los trabajos de platería de Gradit. En cuanto a la bambalina, Marchante ha seguido el estilo puro antequerano, evocando a la bambalina del palio de la Virgen de los Dolores, que salió del taller de Antonia Palomo de principios del siglo XIX.

El próximo sábado, 11 de octubre, la procesión extraordinaria saldrá a las 18 horas desde San Sebastián, contando con el acompañamiento de La Legión y de la Banda Sinfónica de la Trinidad de Málaga.