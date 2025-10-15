Ronda contabiliza casi 40.000 visitantes y roza el lleno en sus alojamientos durante el Puente de la Hispanidad

Ronda ha vuelto a consolidarse como uno de los destinos turísticos de interior más destacados de Andalucía durante el Puente de la Hispanidad. La ciudad ... ha recibido en torno a 40.000 visitantes entre el pasado viernes y el lunes, una cifra que, según el balance realizado por el delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, confirma la fortaleza del sector y su peso en la economía local. Los establecimientos hosteleros y las calles de la ciudad presentaron un aspecto repleto durante todo el puente, con una afluencia constante de personas disfrutando de la oferta patrimonial, cultural y gastronómica rondeña.

Martínez destacó que la gran afluencia registrada en estos días festivos afianza a Ronda como principal destino del interior de la provincia de Málaga y uno de los más importantes de toda Andalucía. «Hemos vivido un fin de semana extraordinario en el que la ciudad ha estado llena de vida y visitantes. Este puente supone una inyección económica muy importante y demuestra el buen estado de salud del sector turístico en Ronda», afirmó el concejal, que subrayó además el trabajo que se está realizando desde el área municipal para mantener estos niveles de afluencia y mejorar la oferta turística local.

Los datos recopilados por el Ayuntamiento reflejan con claridad el impacto del turismo en la ciudad durante el puente. Según los contadores instalados en el Mirador de Aldehuela, por esta zona han pasado alrededor de 38.000 personas, mientras que la Oficina de Turismo ha atendido a 3.653 visitantes, lo que representa aproximadamente un 10% del total. En cuanto a la procedencia, el 60% de los turistas fueron extranjeros, mientras que el 40% restante correspondió a visitantes nacionales, principalmente de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Extremadura.

El impacto también se ha notado de forma especial en el sector hotelero. Los alojamientos de la ciudad han alcanzado durante el puente niveles de ocupación cercanos al 100%, superando ampliamente las previsiones regionales que situaban la media andaluza en torno al 70%. Esta alta demanda no solo ha beneficiado a hoteles y casas rurales, sino también a restaurantes, comercios y empresas vinculadas al turismo, generando una importante inyección económica para el tejido empresarial local.

Interés

El interés por los principales atractivos turísticos de la ciudad también ha experimentado un notable crecimiento respecto al año pasado. Uno de los espacios más visitados ha sido el Desfiladero del Tajo, que recibió a 2.352 personas, casi un millar más que en las mismas fechas de 2024. Este incremento confirma el atractivo sostenido del patrimonio natural y cultural rondeño y refuerza su posición como uno de los enclaves más visitados del interior andaluz.

Martínez señaló que estos resultados no son fruto de la casualidad, sino del trabajo continuado que se está llevando a cabo desde el área de Turismo. «Ronda está en un momento muy positivo en lo que respecta al turismo. Nuestra ciudad está de moda y eventos como el Puente de la Hispanidad nos demuestran que vamos por el camino correcto. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando acciones para consolidar estos datos y seguir creciendo como destino de referencia», concluyó el delegado.

El balance del Puente de la Hispanidad en Ronda deja, así, un escenario muy favorable para el sector turístico local, con cifras de visitantes y ocupación que refuerzan su liderazgo entre los destinos de interior de Andalucía. La combinación de su patrimonio monumental, su entorno natural y su variada oferta cultural y gastronómica continúa posicionando a la ciudad como un referente para miles de viajeros, tanto nacionales como internacionales.