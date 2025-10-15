Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Numerosos visitantes llenaron las calles del centro histórico de Ronda durante el Puente de la Hispanidad. SUR
SUR Ronda

Ronda contabiliza casi 40.000 visitantes y roza el lleno en sus alojamientos durante el Puente de la Hispanidad

El 60% de los turistas fueron extranjeros y los principales mercados nacionales procedieron de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Extremadura

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:30

Ronda ha vuelto a consolidarse como uno de los destinos turísticos de interior más destacados de Andalucía durante el Puente de la Hispanidad. La ciudad ... ha recibido en torno a 40.000 visitantes entre el pasado viernes y el lunes, una cifra que, según el balance realizado por el delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, confirma la fortaleza del sector y su peso en la economía local. Los establecimientos hosteleros y las calles de la ciudad presentaron un aspecto repleto durante todo el puente, con una afluencia constante de personas disfrutando de la oferta patrimonial, cultural y gastronómica rondeña.

