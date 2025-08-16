Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Turistas en el Mirador de Aldehuela, uno de los puntos más visitados de Ronda por sus vistas al Puente Nuevo. SUR
SUR Ronda

El Mirador de Aldehuela estrena sistema de conteo y confirma el tirón turístico de Ronda

Una cámara con reconocimiento de imágenes registró más de 86.000 visitantes en julio y permitirá al Ayuntamiento disponer de datos reales para reclamar más recursos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:59

El turismo en Ronda cuenta desde este verano con una nueva herramienta para medir su verdadero impacto. El Ayuntamiento ha instalado un sistema de conteo ... de visitantes mediante reconocimiento de imágenes en el Mirador de Aldehuela, uno de los enclaves más concurridos por las espectaculares vistas al Puente Nuevo. Los primeros datos no dejan lugar a dudas: entre el 8 y el 31 de julio se contabilizaron 85.939 personas, y en los doce primeros días de agosto, otras 54.071. Con estas cifras, se prevé que el mes cierre superando holgadamente las 100.000 visitas.

