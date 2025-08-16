El Mirador de Aldehuela estrena sistema de conteo y confirma el tirón turístico de Ronda

El turismo en Ronda cuenta desde este verano con una nueva herramienta para medir su verdadero impacto. El Ayuntamiento ha instalado un sistema de conteo ... de visitantes mediante reconocimiento de imágenes en el Mirador de Aldehuela, uno de los enclaves más concurridos por las espectaculares vistas al Puente Nuevo. Los primeros datos no dejan lugar a dudas: entre el 8 y el 31 de julio se contabilizaron 85.939 personas, y en los doce primeros días de agosto, otras 54.071. Con estas cifras, se prevé que el mes cierre superando holgadamente las 100.000 visitas.

La tecnología se basa en una cámara instalada en la entrada del Mirador de Aldehuela, que permite contabilizar a las personas que transitan por este espacio. Este enclave, situado en pleno corazón de la ciudad, es uno de los lugares clave para el turismo por la panorámica única que ofrece del Puente Nuevo y del Tajo de Ronda.

El delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, fue el encargado de presentar esta novedad que, según destacó, marca un antes y un después en la gestión turística de la ciudad. «Hasta ahora las estimaciones se hacían a partir de los registros de la Oficina de Turismo, pero esos números solo representan entre el 7% y el 10% del total de visitantes que realmente llegan a Ronda. Gracias a este sistema dispondremos de datos mucho más precisos», explicó.

Datos útiles

El responsable municipal explicó que este sistema resulta de gran interés porque no solo mide la actividad turística, sino que también proporciona datos útiles para otros ámbitos de la gestión local. «Este sistema es muy interesante porque nos permite conocer cuál es la cifra real de población flotante que tiene la ciudad de cara, por ejemplo, a demandar más agentes de Policía Nacional o subvenciones», afirmó Martínez.

Asimismo, detalló que los datos obtenidos se corrigen aplicando un «coeficiente reductor de un 1%» con el fin de tener en cuenta a los propios vecinos de Ronda que, al igual que los turistas, acuden al mirador para disfrutar de las vistas. De este modo, las estadísticas reflejan con mayor exactitud la presencia de visitantes externos y evitan inflar artificialmente las cifras.

La puesta en funcionamiento de este sistema de conteo se produjo el pasado 8 de julio y, en apenas unas semanas, ha ofrecido una primera radiografía clara del peso del turismo en la ciudad. La superación de los 100.000 visitantes en el mes de agosto supondrá un dato de referencia que, a juicio del Ayuntamiento, reforzará la necesidad de contar con más medios para atender la presión que genera la afluencia turística en una ciudad de las dimensiones de Ronda.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ronda pretende dotarse de estadísticas fiables que permitan no solo conocer mejor la realidad del sector, sino también fundamentar con datos objetivos la planificación de recursos y la petición de apoyo a las administraciones.