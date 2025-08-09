Ronda relanza su transporte público: tres líneas, lanzaderas escolares y conexión con el polígono y el hospital

El servicio del transporte público es una de las principales materia en la que en los últimos meses se encuentra trabajando el Ayuntamiento de Ronda. ... De hecho, la localidad malagueña está a punto de dar un salto importante en su movilidad urbana. El Consistorio ha confirmado la apertura del proceso de licitación para adjudicar el servicio de transporte público y urbano de la ciudad. Esta vez con una propuesta ambiciosa: una inversión de casi cinco millones de euros para renovar por completo el modelo actual, con tres autobuses nuevos, accesibles y eficientes, apuntan fuentes municipales.

El contrato, con una duración prevista de diez años, pretende poner fin a la inestabilidad del transporte local, que ha quedado desierto en dos convocatorias anteriores. En esta tercera ocasión, el gobierno local espera que las empresas interesadas respondan con ofertas que garanticen un servicio continuado y de calidad. De hecho, el Ayuntamiento medita gestionarlo de forma directa desde el organismo municipal si esta «vuelve a quedar desierta», explicaba la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández.

La nueva licitación, trae consigo grandes cambios que permitan atraer más a la empresas, a la vez que permita subsanar los problemas actuales. Entre ellos destaca en el nuevo pliego, la ampliación de recorrido. Y es que, por primera vez, los autobuses llegarán a dos puntos que se encontraban desconectados con el resto de la localidad por este servicio: Olivar de las Monjas y el polígono industrial. Asimismo, se garantizará el acceso al Hospital de la Serranía durante el horario laboral, una demanda recurrente de usuarios y trabajadores sanitarios.El servicio, como venía siendo habitual, contará con tres líneas regulares de recorrido circular, con horarios continuos de lunes a sábado y ajustes los domingo y festivos. Como ha relatado el Ayuntamiento rondeño, dos de estas líneas cruzarán el eje centro-sur a través del Puente Nuevo con una frecuencia estimada de 30 minutos, con el objetivo de reforzar así una de las conexiones más utilizada por los vecinos de la localidad.

Lanzaderas escolares

Por otro lado, este nuevo pliego que se encuentra en fase de licitación, cuenta con la inclusión de dos lanzaderas escolares que funcionarán los días lectivos, los cuales se encuentran marcados por la Junta de Andalucía. Dichas líneas se encontrarán enfocadas en facilitar y mejorar de manera exponencial el acceso de los estudiantes a los institutos de la ciudad.

En el apartado de más funcional, también hay varias novedades incluidas. Entre ellos, los tres autobuses que prestarán servicios a los rondeños serán completamente nuevos y accesibles para personas con movilidad reducida. Unas acciones, en las que también se encuadran la renovación integral de las marquesinas que incluirá tanto información física como paneles digitales con tiempos de espera en tiempo real.

Según los cálculos municipales, el sistema prestará anualmente cerca de 9.600 horas de servicio y recorrerá unos 143.500 kilómetros en total. El nuevo modelo contempla además servicios especiales durante la Feria y Fiestas de Pedro Romero, facilitando así el acceso a los principales puntos de encuentro durante las celebraciones.

Este nuevo impulso al transporte urbano pretende no solo mejorar la calidad de vida de los rondeños, sino también avanzar en sostenibilidad, reducir el uso del vehículo privado y conectar barrios que hasta ahora habían quedado en los márgenes del mapa del transporte público. Ahora, la pelota está en el tejado de las empresas del sector. Ronda está lista para moverse mejor.