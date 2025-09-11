Ronda moviliza un millón de euros para transformar sus caminos rurales. El municipio ha reunido aportaciones de distintas administraciones que permitirán reparar un total de ... diez vías públicas dañadas por las lluvias de la pasada primavera. Se trata del mayor número de actuaciones entre los 41 municipios que han recibido ayudas de la Junta de Andalucía dentro de este plan especial.

Las actuaciones ya han comenzado en distintos puntos del término municipal. En la pedanía de Puerto Saúco, por ejemplo, se ha concluido el arreglo del Camino de La Lomilla, el Camino que enlaza Montecorto y Arriate y el Camino de la Serrana, situado en la zona de Chinchilla y que conecta con el Llano de la Cruz. En otros lugares, como el Camino del Puerto de la Muela, las obras se encuentran en ejecución y se extenderán también al cercano Camino de Lourdes.

Próximamente se abordarán mejoras en los caminos de Haza de Laura, Haza de Troya y Chaveras, además del Camino del Coto, en el partido rural de Sijuela. Con este calendario de intervenciones se completa un listado de diez vías públicas que serán acondicionadas dentro de este plan especial para reparar los efectos de las tormentas.

«De los 41 municipios que han conseguido esta ayuda, Ronda ha sido el que más ha conseguido, con el arreglo de diez caminos», realzó González

El encargado de dar a conocer estos trabajos ha sido el delegado municipal de Pedanías, Juan Carlos González. Según explicó, el Ayuntamiento ha conseguido obtener ayudas de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía por un valor de 300.000 euros, una aportación que hace posible la ejecución de estas primeras obras. «De los 41 municipios que han conseguido esta ayuda, Ronda ha sido el que más ha conseguido, con el arreglo de diez caminos», destacó.

Otras partidas

González añadió que a esa cantidad se sumarán otras partidas hasta alcanzar el millón de euros. Entre ellas figuran 125.000 euros del Plan Itínere Rural, también de la Junta de Andalucía, y unos 725.000 euros procedentes del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). «Por lo tanto, este año llevamos una inversión en mejoras de camino de las administraciones de un millón de euros», precisó.

El Consistorio recuerda que estas obras no solo responden a la urgencia de reparar los daños ocasionados por las lluvias, sino que garantizan que las vías rurales, fundamentales para los vecinos de las pedanías y para la actividad agrícola, queden en condiciones adecuadas de uso.

Con esta inversión, Ronda se sitúa al frente de los municipios andaluces que han recibido fondos para el arreglo de caminos. Una movilización de recursos que marca un antes y un después en la atención a la red viaria rural del municipio y que, en palabras del delegado municipal, «refuerza la vida diaria en el campo y mejora la conexión entre los distintos núcleos del término».