Uno de los caminos rurales de Ronda en los que ya se han iniciado las obras de mejora. SUR
SUR Ronda

Ronda moviliza un millón de euros para transformar sus caminos rurales

El municipio afronta la reparación de diez vías dañadas por las lluvias de primavera, el mayor número de actuaciones entre los 41 beneficiados por la Junta de Andalucía

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:27

Ronda moviliza un millón de euros para transformar sus caminos rurales. El municipio ha reunido aportaciones de distintas administraciones que permitirán reparar un total de ... diez vías públicas dañadas por las lluvias de la pasada primavera. Se trata del mayor número de actuaciones entre los 41 municipios que han recibido ayudas de la Junta de Andalucía dentro de este plan especial.

