Los nuevos toldos instalados en el claustro del Convento de Santo Domingo. SUR
SUR Ronda

Ronda invierte en tres de sus joyas patrimoniales: Santo Domingo, el Museo de Mondragón y el Puente Nuevo

La actuación, financiada con ingresos de enclaves municipales, incluye nuevos toldos para el claustro del Palacio de Congresos, la restauración de patios históricos y la renovación del sistema de iluminación en uno de los iconos más reconocidos de la ciudad

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Domingo, 10 de agosto 2025, 16:24

El Ayuntamiento de Ronda, a través del área municipal de Turismo, ha puesto en marcha nuevas actuaciones para conservar y mejorar el patrimonio monumental de ... la ciudad. Las inversiones, financiadas con fondos procedentes de la recaudación por la visita a espacios emblemáticos como el Desfiladero del Tajo o el Palacio de Mondragón, se destinan a intervenciones que buscan embellecer y proteger los enclaves más visitados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

