Ronda invierte en tres de sus joyas patrimoniales: Santo Domingo, el Museo de Mondragón y el Puente Nuevo

El Ayuntamiento de Ronda, a través del área municipal de Turismo, ha puesto en marcha nuevas actuaciones para conservar y mejorar el patrimonio monumental de ... la ciudad. Las inversiones, financiadas con fondos procedentes de la recaudación por la visita a espacios emblemáticos como el Desfiladero del Tajo o el Palacio de Mondragón, se destinan a intervenciones que buscan embellecer y proteger los enclaves más visitados.

El delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, ha explicado que una de las actuaciones ya realizadas ha sido la instalación de nuevos toldos en el claustro del Convento de Santo Domingo, sede del Palacio de Congresos y Exposiciones. Esta mejora tiene como objetivo proporcionar sombra y confort en los meses más calurosos, beneficiando tanto a turistas como a vecinos que participan en las múltiples actividades que acoge este espacio.

Martínez ha subrayado que esta inversión, cifrada en 40.000 euros, responde al compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio y la mejora de la experiencia turística. Además, ha señalado que la elección del momento para ejecutar la obra no es casual, ya que a mediados de agosto se prevé un repunte en el número de visitantes a la ciudad.

Junto a esta actuación, el delegado ha recordado otras mejoras recientes y previstas. Entre ellas, destaca la apertura del nuevo Museo de Ronda en el Palacio de Mondragón, donde en breve se llevarán a cabo trabajos de restauración y adecuación en los patios. También está proyectada la renovación de la iluminación del Puente Nuevo, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad, así como otras intervenciones orientadas a reforzar la oferta cultural y turística.

Martínez ha insistido en que la estrategia municipal pasa por reinvertir en el propio patrimonio los ingresos generados por su visita, lo que permite garantizar su conservación y, al mismo tiempo, atraer más turismo. «Queremos que quienes lleguen a Ronda encuentren monumentos bien cuidados, accesibles y que ofrezcan las mejores condiciones para su disfrute», ha afirmado.