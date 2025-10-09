Ronda estudia municipalizar el transporte urbano tras quedar desierta la última licitación

Ronda vuelve a quedarse sin empresa para gestionar su transporte urbano. La última licitación del servicio, resuelta esta semana por la Junta de Gobierno Local, ... ha quedado oficialmente desierta después de que la única oferta presentada (por parte de la empresa Rondabus Tours) no alcanzara la puntuación mínima exigida en la valoración técnica. Con 14 puntos sobre 40, la propuesta no superó el umbral de 20, por lo que el Ayuntamiento se ve ahora abocado a estudiar una fórmula alternativa: la municipalización del servicio.

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, ha confirmado que el Consistorio ya ha comenzado a analizar los pasos necesarios para ofrecer el transporte urbano de manera directa, ya sea a través de una empresa municipal o gestionado desde el propio Ayuntamiento. Mientras tanto, el servicio se seguirá prestando como hasta ahora.

En palabras de la regidora rondeña, pese a los esfuerzos hechos por el Ayuntamiento, no se ha recibido ninguna oferta válida: «Lo hemos intentado de diversas formas, con el propósito de mejorar el servicio y de que este fuese eficiente», ha explicado Fernández.

Tercera licitación fallida

El transporte público urbano se ha convertido en uno de los grandes retos de la gestión municipal y de los principales quebraderos de cabeza. Tanto es así, que en los últimos años, Ronda ha intentado sin éxito consolidar una concesión estable. Esta última ha sido la tercera licitación fallida, lo que ha llevado al gobierno local a considerar seriamente la opción de recuperar el servicio para su gestión directa.

Antes de este nuevo intento frustrado, el Ayuntamiento había lanzado una propuesta ambiciosa para modernizar por completo el sistema. El plan preveía una inversión cercana a los cinco millones de euros y la incorporación de tres autobuses nuevos, accesibles y energéticamente eficientes, además de una renovación integral de marquesinas con información digital y tiempos de espera en tiempo real.

Por otro lado, el nuevo pliego, que ahora podría quedar en suspenso si se confirma la municipalización, contemplaba además una ampliación de recorridos para conectar zonas que hasta ahora quedaban fuera del mapa urbano. Entre ellas, el Olivar de las Monjas y el polígono industrial, además de un acceso directo al Hospital de la Serranía durante el horario laboral, una de las principales demandas de los usuarios y del personal sanitario.

También se incluía la puesta en marcha de dos lanzaderas escolares que funcionarían durante los días lectivos para facilitar el desplazamiento de los estudiantes a los institutos de la ciudad. En total, el sistema estaba diseñado para ofrecer 9.600 horas de servicio al año y recorrer unos 143.500 kilómetros, con tres líneas regulares de recorrido circular y frecuencias de unos 30 minutos.

Un modelo en revisión

El contrato preveía una duración de diez años, pero tras el nuevo fracaso en la licitación, el Ayuntamiento tendrá que replantear el modelo. Desde el equipo de gobierno apuntan a que la gestión directa permitiría ganar estabilidad y control sobre un servicio esencial para la movilidad local, especialmente en una ciudad con un núcleo urbano disperso y con zonas en crecimiento.

La municipalización, no obstante, implicará analizar el coste económico, el alquiler de vehículos por renting y la contratación del personal necesario. «Queremos garantizar un servicio público de calidad, estable y adaptado a las necesidades de los rondeños», ha insistido la alcaldesa. Por ahora, Ronda sigue a la espera de una solución definitiva que permita poner en marcha el modelo de transporte urbano que la ciudad lleva años intentando consolidar.