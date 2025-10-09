Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos autobuses urbanos circulando por el centro histórico. SUR
SUR Ronda

Ronda estudia municipalizar el transporte urbano tras quedar desierta la última licitación

El Ayuntamiento analiza ahora asumir directamente la gestión del servicio, mientras mantiene su plan para renovar la red con una inversión de casi cinco millones de euros

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:49

Ronda vuelve a quedarse sin empresa para gestionar su transporte urbano. La última licitación del servicio, resuelta esta semana por la Junta de Gobierno Local, ... ha quedado oficialmente desierta después de que la única oferta presentada (por parte de la empresa Rondabus Tours) no alcanzara la puntuación mínima exigida en la valoración técnica. Con 14 puntos sobre 40, la propuesta no superó el umbral de 20, por lo que el Ayuntamiento se ve ahora abocado a estudiar una fórmula alternativa: la municipalización del servicio.

