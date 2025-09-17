Ronda convertirá la actual estación de autobuses en un gran espacio público en pleno centro

Uno de los enclaves más transitados de Ronda sufrirá un cambio drástico en los próximos meses. Se trata de los terrenos donde se ubica en ... estos momentos la actual estación de autobuses de la localidad, que se transformará en una gran plaza pública, una vez que comience a funcionar la nueva terminal que se construye en El Fuerte en estos momentos.

Una iniciativa que ha sido presentada este miércoles por la alcaldesa del municipio, Mari Paz Fernández y la delegada municipal de Obras, Concha Muñoz. Durante el anuncio de este nuevo proyecto, la regidora ha recalcado que el objetivo es «convertir este punto en un espacio accesible, seguro y funcional que mejore la calidad urbana y ofrezca nuevas oportunidades de ocio al aire libre para personas de todas las edades».

Asimismo, se han detallado algunos datos y aspectos importantes de este obra. Por ejemplo, el plan contempla la demolición del edificio existentes y así poder adecuar un solar de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, donde se tiene previsto habilitar un parque infantil, zonas ajardinadas y áreas de estancia para vecinos y visitantes. Todo esto, con una inversión que superará los 1,3 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de unos once meses.

1,3 millones de euros de inversión

En la misma línea, la regidora rondeña aclaró que la intervención supondrá un paso adelante en la estrategia municipal de regeneración urbana, la cual persigue modernizar espacios espacios emblemáticos de la ciudad y adaptarlos a las necesidades actuales. «Este espacio se transformará en un entorno amable y abierto, en el que se priorizará la accesibilidad, la seguridad y la integración paisajística, contribuyendo a hacer de Ronda una ciudad más habitable y con más opciones para el disfrute ciudadano», explicó.

Nueva estación

El anuncio se produce en paralelo al avance de las obras de la nueva estación de autobuses en El Fuerte, que se encuentran en su recta final. Para que la nueva infraestructura pueda entrar en servicio será necesario culminar la remodelación de la zona aledaña a la vía férrea, una intervención que acomete Adif. Entre otras actuaciones, el administrador ferroviario ha eliminado ya el paso a nivel con barreras, ha habilitado la Pasarela de Los Estudiantes y ejecutará en breve el ensanche del conocido puente de los institutos, con el fin de mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad viaria.

La transformación del solar de la actual estación, sumada a la inminente puesta en marcha de la nueva terminal, representa una de las actuaciones más ambiciosas de los últimos años en materia de movilidad y espacios urbanos. El Consistorio defiende que este tipo de proyectos refuerzan la imagen de Ronda como ciudad moderna, sostenible y atractiva, capaz de conjugar sus valores patrimoniales e históricos con nuevas zonas pensadas para el disfrute del día a día.