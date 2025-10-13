Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Estado del camino rural de Cochinitas tras los últimos temporales, con graves desperfectos en su firme. SUR
SUR Ronda

Ronda arregla sus caminos rurales más dañados para garantizar el acceso a vecinos y explotaciones

Las actuaciones, con un plazo de ejecución de tres meses, permitirán reparar los daños provocados por la lluvia en dos vías esenciales con una inversión cercana a los 37.000 euros

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:10

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda ha aprobado una inversión cercana a los 37.000 euros destinada a la mejora y puesta en valor de dos caminos ... públicos del término municipal que se habían visto gravemente afectados por los últimos temporales de lluvia. La medida, acordada en la última reunión de la Junta de Gobierno Local, permitirá acometer obras en el camino de Cochinitas y en el camino de Ronda a Cartajima, vías de gran importancia para la conectividad rural y el tránsito vecinal.

