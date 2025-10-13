Ronda arregla sus caminos rurales más dañados para garantizar el acceso a vecinos y explotaciones

El Ayuntamiento de Ronda ha aprobado una inversión cercana a los 37.000 euros destinada a la mejora y puesta en valor de dos caminos ... públicos del término municipal que se habían visto gravemente afectados por los últimos temporales de lluvia. La medida, acordada en la última reunión de la Junta de Gobierno Local, permitirá acometer obras en el camino de Cochinitas y en el camino de Ronda a Cartajima, vías de gran importancia para la conectividad rural y el tránsito vecinal.

El objetivo de esta actuación es reparar los desperfectos ocasionados por las intensas precipitaciones registradas en los últimos meses, que habían provocado desprendimientos, socavones y daños estructurales en ambos caminos. Estos problemas dificultaban el tránsito de vehículos y suponían un riesgo para los vecinos que utilizan estas vías a diario, así como para las numerosas explotaciones agrícolas situadas en sus alrededores.

En el caso del camino público de Cochinitas, el número 211 del catálogo municipal, los daños se concentraron en un tramo especialmente afectado por un desprendimiento parcial de la plataforma, que generó un desnivel de casi un metro e hizo imposible el paso de vehículos. Esta situación había provocado importantes inconvenientes a los residentes y usuarios habituales de la zona, al tratarse de una vía frecuentada para labores agrícolas y de comunicación entre diferentes puntos del municipio.

Por su parte, el camino de Ronda a Cartajima (identificado con el número 223) presenta socavones y desprendimientos a lo largo de 600 metros, afectando a uno de los principales accesos al Partido Rural Rosalejo, así como a numerosas viviendas y explotaciones agropecuarias. El mal estado de la vía comprometía no solo la movilidad diaria, sino también la actividad económica vinculada al sector primario en esta zona del término municipal.

Obras aprobadas

Las obras aprobadas contemplan diferentes actuaciones adaptadas a las necesidades de cada camino. En el caso de Cochinitas, se llevarán a cabo trabajos de mejora del drenaje y la pavimentación, con el fin de evitar futuros desprendimientos y garantizar la seguridad vial. En el camino de Ronda a Cartajima, la intervención se centrará en la rehabilitación y repavimentación del firme, devolviendo la vía a su estado original y facilitando el tránsito de vehículos.

Según ha informado el Ayuntamiento, la duración estimada de las obras será de tres meses, periodo en el que se espera que ambas infraestructuras queden completamente operativas. Con esta actuación, el gobierno local reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras rurales y con el apoyo a los vecinos y actividades económicas que dependen de ellas.