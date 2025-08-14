Ronda acondiciona el recinto ferial 'Ángel Harillo' para la Feria de Pedro Romero

El recinto ferial 'Ángel Harillo' de Ronda vive días de intensa actividad. A pocas semanas de que arranque la Feria y Fiestas de Pedro Romero, ... el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de acondicionamiento y mejora que busca que estas instalaciones estén en las mejores condiciones para acoger uno de los eventos más emblemáticos del calendario rondeño.

Las obras comenzaron esta misma semana y, según ha detallado la concejal de Obras, Concha Muñoz, se prolongarán durante aproximadamente diez días. El objetivo es claro: que el 'Ángel Harillo' luzca impecable tanto para los festejos de septiembre como para el resto de actividades que allí se celebran a lo largo del año, especialmente el mercadillo dominical que congrega a numerosos vecinos y visitantes.

La edil ha recordado que este espacio es un punto neurálgico para la ciudad. «Durante todo el año procuramos que esté en las mejores condiciones, pero en esta época, y con la gran actividad que va a acoger, son necesarias actuaciones específicas», explicó Muñoz durante su visita a las obras.

Antes de iniciar las mejoras, el Ayuntamiento mantuvo una reunión con la Asociación de Peñas de Ronda, en la que se definió la distribución de las distintas casetas para la feria. A partir de ahí, se planificaron las actuaciones necesarias para garantizar que el recinto esté a punto.

Entre las obras que se están ejecutando se encuentran la instalación de nuevas acometidas de agua y tomas adicionales para facilitar el abastecimiento durante los días de feria, así como la colocación de nuevos tubos de saneamiento que mejorarán la evacuación y evitarán incidencias en momentos de gran afluencia.

También se está actuando sobre el hormigonado, reparando y reforzando las zonas que presentaban desgaste, y se llevan a cabo tareas de adecentamiento del albero para mejorar tanto la estética como la comodidad de los visitantes.

Arboleda del recinto

La delegación de Parques y Jardines también tiene un papel protagonista en esta puesta a punto. En los próximos días se intervendrá en toda la arboleda del recinto, realizando podas y cuidados para que el entorno verde esté en perfectas condiciones. Además, se trabajará en el mantenimiento de las zonas ajardinadas, que aportan frescor y atractivo al conjunto.

Uno de los elementos singulares del 'Ángel Harillo' son sus tres fuentes ornamentales. Para que luzcan y funcionen correctamente durante la feria, se ha previsto su impermeabilización, garantizando así que mantengan el agua sin pérdidas y con un aspecto óptimo durante todo el evento.

El recinto ferial 'Ángel Harillo' es el corazón de la Feria de Pedro Romero. Allí se concentran las casetas, los escenarios y gran parte de las actividades programadas, convirtiéndose en el epicentro de la celebración. Su correcto estado es fundamental para garantizar que rondeños y visitantes puedan disfrutar de la feria con seguridad y comodidad.

Las actuaciones que ahora se llevan a cabo no solo beneficiarán a la Feria de Pedro Romero, sino que también repercutirán positivamente en el mercadillo semanal y en cualquier otro evento que se desarrolle en estas instalaciones durante el resto del año.

Las obras, que comenzaron a principios de agosto, se desarrollan a un ritmo intenso para cumplir con el plazo previsto de diez días. El Ayuntamiento ha querido que todos los trabajos estén finalizados con margen suficiente para que el recinto esté completamente listo antes de la llegada de septiembre y del montaje de casetas y atracciones.