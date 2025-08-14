Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Mejoras en el recinto ferial 'angel Harillo'. SUR
SUR Ronda

Ronda acondiciona el recinto ferial 'Ángel Harillo' para la Feria de Pedro Romero

El Ayuntamiento ejecuta obras de mejora, con actuaciones en agua, saneamiento, albero, hormigonado y zonas verdes

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:10

El recinto ferial 'Ángel Harillo' de Ronda vive días de intensa actividad. A pocas semanas de que arranque la Feria y Fiestas de Pedro Romero, ... el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de acondicionamiento y mejora que busca que estas instalaciones estén en las mejores condiciones para acoger uno de los eventos más emblemáticos del calendario rondeño.

