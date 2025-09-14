Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, y el delegado municipal de Deportes, Nardi Crespo, supervisan junto a técnicos el avance de las obras. SUR
SUR Ronda

Ronda acelera la renovación de sus pistas de atletismo: segunda fase en marcha

Con un plazo de dos meses, la actuación dotada con 482.000 € transformará las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:24

El Ayuntamiento de Ronda ha puesto en marcha la segunda fase de las obras de renovación de las pistas y áreas de atletismo de la ... Ciudad Deportiva. La actuación, que supone una inversión de 482.000 euros, cuenta con la aportación de 200.000 euros de la Junta de Andalucía y se prevé que concluya en un plazo aproximado de dos meses.

