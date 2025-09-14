Ronda acelera la renovación de sus pistas de atletismo: segunda fase en marcha

El Ayuntamiento de Ronda ha puesto en marcha la segunda fase de las obras de renovación de las pistas y áreas de atletismo de la ... Ciudad Deportiva. La actuación, que supone una inversión de 482.000 euros, cuenta con la aportación de 200.000 euros de la Junta de Andalucía y se prevé que concluya en un plazo aproximado de dos meses.

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, acompañada por el delegado municipal de Deportes, Nardi Crespo, visitó este jueves las instalaciones para supervisar el avance de los trabajos. Según explicó, esta intervención se suma a la primera fase del proyecto, que ya supuso un desembolso de 280.000 euros. De esta manera, la inversión total en este equipamiento deportivo asciende a casi 800.000 euros.

En cuanto a la superficie renovada, la primera fase abarcó 2.450 metros cuadrados, mientras que la segunda alcanzará los 4.400 metros cuadrados. Una vez completadas ambas fases, se habrán renovado todas las calles de la pista y su entorno, incluyendo las áreas destinadas al salto de longitud, salto de altura y lanzamiento de peso.

Eliminación del pavimento

La empresa adjudicataria en ambas fases es MONDO Ibérica, especializada en instalaciones deportivas de este tipo. Los trabajos que se están llevando a cabo consisten en la eliminación del pavimento existente, una limpieza en profundidad del entorno y la colocación de un nuevo suelo sintético. Este contará con las delimitaciones de anchura y seguridad que establece la normativa actual. Además, se está procediendo al pintado de la totalidad de las calles y a la instalación de bordillos de aluminio, elementos fundamentales para garantizar tanto la seguridad de los atletas como la durabilidad de la infraestructura.

El Ayuntamiento ha señalado que los trabajos se desarrollarán de forma compatible con la actividad deportiva habitual en la Ciudad Deportiva. No obstante, habrá restricciones puntuales en el uso de las instalaciones, de las que se informará oportunamente a los usuarios para minimizar las molestias.

La alcaldesa subrayó la importancia de esta actuación para la ciudad, ya que permitirá disponer de unas pistas de atletismo completamente renovadas, adaptadas a la normativa vigente y con las condiciones necesarias para la práctica deportiva en diferentes modalidades. Asimismo, recordó que la apuesta por modernizar las instalaciones deportivas forma parte de la estrategia municipal para mejorar los servicios públicos y fomentar la actividad física entre la ciudadanía.