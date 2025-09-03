Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista aérea de Benalauría y en la foto redonda, el actual regido, Cristóbal Díaz. SUR

El PP tumba la moción de censura que el PSOE iba a presentar en Benalauría

Los populares alcanzan un acuerdo con el concejal Alejandro Guerrero para frustrar la segunda moción socialista en la provincia en menos de dos meses

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Benalauría

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:05

No habrá finalmente cambio de alcaldía en Benalauría. La moción de censura registrada hace apenas un par de semanas por el PSOE junto a la ... Agrupación de Electores de Benalauría y el edil del PP Alejandro Guerrero ha quedado finalmente sin recorrido. El Partido Popular ha confirmado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con Guerrero para mantener la estabilidad municipal, neutralizando así el intento de los socialistas de desbancar al actual alcalde, Cristóbal Díaz.

