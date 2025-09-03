El PP tumba la moción de censura que el PSOE iba a presentar en Benalauría

No habrá finalmente cambio de alcaldía en Benalauría. La moción de censura registrada hace apenas un par de semanas por el PSOE junto a la ... Agrupación de Electores de Benalauría y el edil del PP Alejandro Guerrero ha quedado finalmente sin recorrido. El Partido Popular ha confirmado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con Guerrero para mantener la estabilidad municipal, neutralizando así el intento de los socialistas de desbancar al actual alcalde, Cristóbal Díaz.

La corporación popular ha explicado en una comunicado que las conversaciones de los últimos días han servido para «afianzar las relaciones» y para «anteponer la estabilidad y el interés general del municipio a cualquier desavenencia interna». Por otro lado, han recordado que su formación fue la lista más votada en las elecciones municipales de 2023 y defendieron el trabajo realizado en este mandato «con transparencia, responsabilidad y honestidad».

Con el pacto alcanzado, el edil que fue en las listas del PP como independiente y actualmente es el teniente de alcalde responsable de Medio Ambiente, Pedanías y Fiesta, se compromete a trabajar junto al PP en el gobierno local. Este movimiento desactiva la moción que había propuesto la socialista Cristina Márquez como candidata a la Alcaldía, apoyada por los dos ediles de la Agrupación de Electores de Benalauría y el propio Guerrero.

Dos mociones en dos meses

La operación frustrada en Benalauría se sumaba a la moción de censura presentada en julio en Benaoján, que finalmente fue retirada por el PSOE horas antes del pleno en el que debía votarse. En aquella ocasión, los socialistas justificaron su decisión en la «presión personal y familiar» que había recibido el concejal del PP José Antonio García Delgado, cuyo apoyo era clave para que prosperara el relevo en la alcaldía.

Con este desenlace, el PSOE ve cómo se frustran dos intentos consecutivos de mociones de censura en menos de dos meses en la Serranía de Ronda, mientras que el PP mantiene la vara de mando tanto en Benaoján como en Benalauría. En el plano provincial, la formación popular conserva 46 de los 103 ayuntamientos, frente a los 40 que gobierna el PSOE.