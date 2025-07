El PSOE retira la moción de censura contra el alcalde del PP en Benaoján

No habrá moción de censura en Benaoján. El PSOE ha decidido esta noche, a pocas horas de la celebración del pleno en que debía debatirse, ... retirar la candidatura de la aspirante, Soraya García Mesa, a desbancar al actual alcalde del PP, Guillermo Becerra, con el apoyo de uno de los tres concejales elegido en la lista de los populares, José Antonio García Delgado, y al que el partido le había abierto un expediente de expulsión.

La decisión la ha hecho pública el PSOE en un comunicado donde la han justificado por «responsabilidad humana y ética» tras las «presión personal y familiar» a la que en los últimos días ha estado sometido García Delgado.

Sin embargo, fuentes populares han subrayado que las mociones «se presentan y no se pueden retirar» y que en política «hay que ser más humildes». «Esperemos a que este miércoles hablen los concejales y si no reúnen los suficientes apoyos será sin duda porque quien la presenta (la moción de censura) no ha convencido ni en las elecciones ni en esta moción injusta e injustificada. Como bien saben o deberían saber los concejales del PSOE ya no pueden retirar la moción», han añadido las fuentes.

En el comunicado de los socialistas exponen que el concejal del PP que firmó la moción «ha estado sometido a una presión personal y familiar absolutamente inaceptable, incluyendo el recibo de cartas anónimas que no se ha atrevido a abrir, señalamientos y actitudes que han sobrepasado todos los límites éticos de la convivencia democrática y política. Esta situación ha afectado seriamente a su salud y la de sus seres queridos».

Ante esta situación y tras una «profunda» reflexión por parte de García Mesa y los integrantes del grupo municipal socialista han considerado que «ningún cargo público ni alcaldía, por legítimo que sea, merece costar el bienestar ni la estabilidad emocional de una persona y su familia». Por ello, la candidata socialista a la Alcaldía ha decidido retirar su candidatura y así lo notificaran oficialmente este miércoles a primera hora ante la secretaría del Ayuntamiento para que suspenda el pleno previsto para las 12 horas, aunque otras fuentes apuntan a que la sesión deberá celebrarse y votarse la moción.

«Esta decisión se toma desde la convicción de que la política debe ser siempre un espacio al servicio de las personas y no una causa de sufrimiento y división. Para este grupo municipal socialista, lo primero son las personas y así lo seguirá siendo», ha añadido el PSOE.

En el comunicado los socialistas recuerdan que la moción se presentó por responsabilidad política y respondiendo a una situación «insostenible» para el municipio y después de que José Antonio García Delgado, que años atrás fue candidato a la Alcaldía y líder local de los populares, les hubiera trasladado a los socialistas su preocupación por el rumbo que estaba tomando la localidad, lo que le llevó a apoyar la presentación de la moción de censura.

Esta se hizo pública el pasado 16 de julio y José Antonio García Delgado justificó su apoyo al PSOE en que el rumbo del gobierno municipal «no representa los valores ni la forma de hacer política del PP».

En los últimos comicios locales el PSOE obtuvo cuatro ediles, mientras que el PP logró 3 y la Agrupación Progresista de Benaoján (APB) del exalcalde Francisco Gómez consiguió dos asientos. Un pacto de gobierno entre estas dos últimas formaciones permitió a los populares gobernar por primera vez en esta localidad del Valle del Guadiaro.