Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea del municipio de Ronda. SUR
SUR Ronda

La ordenanza de viviendas turísticas de Ronda empieza a dar resultados: detectan más de treinta altas que incumplen la normativa

El municipio cuenta con 836 alojamientos de este tipo y la legislación busca equilibrar su expansión con el uso residencial

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:03

Comenta

La regulación de las viviendas de uso turístico sigue siendo uno de los principales retos de los municipios de la provincia de Málaga. En Ronda, ... uno de los destinos más visitados del interior andaluz, el Ayuntamiento ha intensificado el control sobre este tipo de alojamientos para garantizar un equilibrio entre la actividad turística y la convivencia vecinal. En los últimos meses, el Consistorio ha recibido 72 nuevas solicitudes de alta, pero más de una treintena han sido descartadas por incumplir la normativa vigente, lo que evidencia la firmeza municipal a la hora de aplicar la ordenanza aprobada en octubre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  7. 7

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  10. 10

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ordenanza de viviendas turísticas de Ronda empieza a dar resultados: detectan más de treinta altas que incumplen la normativa

La ordenanza de viviendas turísticas de Ronda empieza a dar resultados: detectan más de treinta altas que incumplen la normativa