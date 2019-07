SUR Ronda Opinión: Un cuarto de vuelta Dice la alcaldesa que en apenas 20 días «estamos dándole la vuelta a la situación de abandono que padecía Ronda». Creo que, de momento, la vuelta es de un cuarto, de 90 grados. Para los 360 aún falta. Falta que los proyectos anunciados no se queden de nuevo en cajones y se hagan realidad VANESSA MELGAR Martes, 9 julio 2019, 00:18

La próxima semana se cumplirá un mes del cambio de gobierno en Ronda. Han pasado 30 días mal contados y ya se ha hablado de nuevo PGOU, de un centro para atender a pacientes crónicos, de una nueva estación de autobuses, de un vial para reducir el tráfico en el Puente Nuevo, de un centro de recepción de visitantes, de la eliminación del paso a nivel del Fuerte... de proyectos muy necesarios para Ronda y que la ciudad quiere ver hechos realidad. Dice la alcaldesa que en apenas 20 días «estamos dándole la vuelta a la situación de abandono que padecía Ronda» y que la ciudad del Tajo está despegando.

De momento, la vuelta es de 90 grados, si me apuran. Para los 360 aún falta. Falta que dichos proyectos no se queden de nuevo en cajones, que no caigan en sacos rotos y que, como esperan los rondeños, de una vez por toda se rompa la dinámica que lastra al municipio desde hace años, que las apuestas de las administraciones sean reales y no se queden en declaraciones y notas de prensa. Yo diría que, de momento, vamos por un cuarto de vuelta. Pero sí hay que reconocer que el Ayuntamiento está ahora llamando fuerte a las puertas, quizás sea más fácil, por la coincidencia de los colores políticos, pero lo cortés no quita lo valiente, como se dice popularmente.

La que sí está poniendo patas arriba el municipio es la responsable de la empresa municipal de limpieza, que está de zafarrancho, con los empleados de dicho ente. Ronda estaba y está aún sucia y la apuesta por la limpieza era inaplazable.