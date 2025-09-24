El mensaje detrás de la nueva escultura de Ronda: «Para que sus vidas no caigan en el olvido»

Las esculturas son representaciones artísticas. Algunas con significados más profundos, otras con críticas sociales e incluso, a veces, solo transmiten mensajes visuales. En Ronda, desde ... hace unos días, una nueva obra artística se ubica sobre la estación de Renfe. Desde allí observa el paso de cientos de personas a lo largo del día, con ese aspecto de acero corten en forma de placa vertical, coronada con ramas caladas en la parte superior y un texto grabado claramente legible.

«Para que las víctimas del terrorismo sigan vivas en nuestra memoria y en la de la sociedad. Para que sus vidas no caigan en el olvido», reza la inscripción en el centro del monumento. Una figura que homenajea a las once víctimas del terrorismo de la ciudad y a la Asociación Víctimas del Terrorismo de Ronda. De hecho, dicho organismo fue quien propuso al Consistorio la iniciativa, con el objetivo de que estas personas no caigan en el olvido.

11 víctimas de terrorismo en Ronda

El pasado domingo se descubrió la escultura en un acto solemne que reunió a centenares de personas. Entre ellos se encontraban el artista de Úbeda, David Sánchez Cruz; la alcaldesa de la localidad, Mari Paz Fernández; la presidenta de honor de la Asociación, Ángeles Pedraza, y su consejero delegado, Miguel Folguera; José Jurado, ex guardia civil y víctima que sobrevivió a un atentado con bomba; autoridades civiles y militares; así como miembros del equipo de gobierno municipal y de la oposición, entre otros.

Durante su intervención, la presidenta de honor de la Asociación Víctimas del Terrorismo de Ronda dejó claro que nunca van a olvidar a «todas las víctimas del terrorismo». Según explicó, hoy en día hay muchos políticos que les piden pasar página, pero ella fue tajante: «¿Olvidar qué, que nos han matado a un hijo, a un padre? Eso no se puede olvidar».

Pedraza reconoció que, a pesar de tener siempre en su recuerdo lo sucedido durante aquellos años, procura no vivir en el odio. Sí busca, en cambio, poder explicar a todos los jóvenes lo que ocurrió en España, para evitar que se repita: «Los niños tienen que saber que desde hace casi 60 años se está matando; en la asociación tenemos reconocidos casi 20 grupos terroristas y, además, existe un terrorismo global, que es el yihadista«, recalcó. También dirigió su mensaje hacia los Ayuntamientos, destacando su labor al instalar monumentos, monolitos, placas o cualquier tipo de elemento que permita recordar a estas víctimas.

El recuerdo

Para ella, aún existe una parte de la sociedad que intenta borrar la memoria de las víctimas del terrorismo, por lo que este acto en Ronda ha servido para «gritar que merecen memoria, su verdad, justicia y reconocimiento». Asimismo, insistió en que el recuerdo es fundamental para que los jóvenes conozcan lo que ha ocurrido en su país: «Desde Ronda nos sentimos plenamente orgullosos de contribuir a la memoria justa y digna de las víctimas del terrorismo», concluyó.

Por su parte, el autor definió la obra de esta manera: «Su estructura principal se eleva como un gesto de recuerdo y dignidad. La pieza culmina con hojas del mismo material, que son una metáfora de las generaciones que se suceden y de la vida que renace pese al dolor». Añadió que «estas hojas, en su disposición ascendente, evocan también la paz, la reconciliación y la esperanza en un porvenir en el que la convivencia prevalezca sobre la violencia». El monumento se erige así no solo como un espacio de homenaje y recogimiento, sino también como un recordatorio colectivo de la importancia de defender los valores democráticos y los derechos humanos.