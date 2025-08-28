Medio Ambiente autoriza la tramitación de un nuevo plan urbanístico en Ronda

Nuevo e importante avance para que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Ronda vea la luz. La Consejería de Medio Ambiente de la ... Junta de Andalucía ha autorizado el inicio de su tramitación, un paso vital hacia la renovación integral del planeamiento urbanístico de la ciudad. Se trata de uno de los grandes retos del Ayuntamiento, ya que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1991 y hace años que quedó obsoleto para responder al crecimiento y las necesidades de la localidad.

El Consistorio lleva meses informando de que el nuevo marco urbanístico se dividirá en dos documentos diferenciados para adaptarse a la normativa vigente. Por un lado, el PGOM, encargado de regular el suelo rústico y de recoger las previsiones de crecimiento de la ciudad, y que ahora acaba de entrar en fase de tramitación tras recibir la validación de la Junta. Por otro, el Plan de Ordenación Urbana (POU), centrado en el suelo catalogado como urbano, que ya inició su tramitación en enero de este mismo año. Ambos documentos son complementarios y forman parte de un mismo proceso de modernización urbanística.

La alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, destacó que tanto el PGOM como el POU avanzan a buen ritmo y que los plazos previstos se están cumpliendo. Recordó, además, que aunque el plazo oficial para presentar alegaciones se cerró, los ciudadanos aún pueden hacer llegar sus sugerencias a través de la web municipal urbanismoronda.es. «Queremos que el nuevo planeamiento nazca también con la participación de los vecinos y con un enfoque abierto y transparente», aseguró. La regidora subrayó que el avance del PGOM se suma al recorrido iniciado por el POU, lo que permitirá dar pasos en paralelo y no retrasar la aprobación definitiva de ambos documentos.

Nuevos pasos

Tras la validación de Medio Ambiente, se abrirá un nuevo periodo en el que la Junta de Andalucía deberá solicitar informes a las distintas delegaciones autonómicas competentes en áreas como medio ambiente, infraestructuras o patrimonio. Estos se integrarán en el documento de Evaluación Ambiental Estratégica. Una vez completado este trámite, los planes se devolverán al Ayuntamiento para su aprobación inicial en pleno municipal. El objetivo, según fuentes del Consistorio, es que el POU pueda aprobarse inicialmente a finales de enero de 2026, seguido del PGOM en los meses posteriores.

Fernández también recordó que el Ayuntamiento ha invertido cerca de un millón de euros en este proceso de actualización urbanística, cuyo desarrollo ha sido encargado al estudio del arquitecto Juan Carlos García de los Reyes. La regidora valoró que, tras décadas de bloqueo, Ronda está viviendo «un momento clave» en materia de ordenación urbana, con proyectos que permitirán ordenar el crecimiento del municipio, mejorar los servicios y garantizar la protección de sus espacios históricos y naturales.

El actual PGOU, aprobado en 1991, se fue parcheando con sucesivas modificaciones pero nunca fue renovado por completo. En 2023 se refundió con 18 innovaciones y, posteriormente, se incorporaron otras dos. Entre ellas destacó la aprobación de una figura de protección específica para el conjunto histórico de Ronda, que hasta entonces carecía de ella. Tras más de treinta años, esta medida ya está en vigor y supone otro hito relevante para la delegación municipal de Urbanismo.