Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la localidad malagueña de Ronda. SUR
SUR Ronda

Medio Ambiente autoriza la tramitación de un nuevo plan urbanístico en Ronda

El documento, en la misma fase que el POU iniciado en enero, pondrá fin a un modelo de ordenación que data de 1991

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:20

Nuevo e importante avance para que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Ronda vea la luz. La Consejería de Medio Ambiente de la ... Junta de Andalucía ha autorizado el inicio de su tramitación, un paso vital hacia la renovación integral del planeamiento urbanístico de la ciudad. Se trata de uno de los grandes retos del Ayuntamiento, ya que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1991 y hace años que quedó obsoleto para responder al crecimiento y las necesidades de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  4. 4 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  7. 7 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  8. 8

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  9. 9 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  10. 10

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Medio Ambiente autoriza la tramitación de un nuevo plan urbanístico en Ronda

Medio Ambiente autoriza la tramitación de un nuevo plan urbanístico en Ronda