«Reclamamos que se sepa que Ronda existe, que nada más que los saben los chinos, los japoneses y los americanos que vienen aquí. Ronda existe pero nos tienen que ayudar nuestras instituciones». Así se ha expresado este sábado Francisco Mariscal, uno de los asistentes a la multitudinaria manifestación celebrada en la Ciudad del Tajo para reclamar mejores comunicaciones.

Mariscal es uno de los afectados por el corte de la carretera hacia San Pedro lo que le obliga a buscar diariamente un recorrido alternativo que le ha supuesto un aumento de los costes en combustible de «20 euros todos los días» y a tener que pagar «10 euros» del peaje de la autopista lo que repercute en su economía. «Estoy ganando menos que hace 30 años», ha afirmado este rondeño, quien ha denunciado la situación de la carretera que tienen que utilizar ahora para ir a la Costa, la de Gaucín, que no reúne condicione de seguridad ya que «no tiene ni marcas viales en el suelo».

Para Natalia Romero, Ronda se está quedando «a la cola» de las ciudades en materia de carreteras y de conexiones por ferrocarril y ha alertado de que se están perdiendo negocios y población. «Me manifiesto no sólo por mí, sino por el futuro de los jóvenes», ha subrayado.

Un momento de la marcha.

En esa línea, Yolanda Ramírez ha añadido que la juventud «se está yendo de Ronda por las malas comunicaciones», que también supone que las empresas «no vengan a la ciudad y que los trabajadores tengan que estar todos los días yendo y viniendo por las carreteras para trabajar».

«La comarca de Ronda está olvidada porque no tenemos políticos competentes y que se preocupen por sus ciudades», ha criticado Ignacio Mariscal, quien ha insistido en que en otras zonas de Andalucía y España se han preservados entornos naturales como el que atesora la Serranía «pero tienen infraestructuras para su desarrollo, pero aquí los políticos no están a la altura de estos pueblos». «Tienen que luchar más por los pueblos y no pueden negarse a las comunicaciones porque habiendo comunicaciones hay desarrollo, haya vida y podemos vivir en nuestros pueblos sin que nuestros hijos se tengan que ir a vivir fuera y sin que sus padres tenga que hacer kilómetros y kilómetros para trabajar fuera«, ha dicho, aludiendo a que su esposa tarda ahora dos horas en poder ir a su trabajo como cartera en San Pedro Alcántara cuando antes lo hacía en 40 minutos.

Una denuncia en la que ha coincidido con el empresario Antonio Martín, quien ha insistido en que los tiempos de desplazamiento se han alargado y eso «no se lo pueden permitir ni las empresas ni los trabajadores por el coste que tiene ya que no tenemos buenas carreteras». «Reclamamos unas buenas vías de comunicación, no nos podemos permitir estas malas carreteras. Aquí no puede venir una empresa a desarrollarse por las vías que tenemos. Mirad Antequera cómo esta y cómo estamos nosotros», ha dicho.

«La Serranía ha dicho hasta aquí hemos llegado. Alguien nos tiene que escuchar porque llevamos muchísimo tiempo abandonados. No se acaba haciendo nada de lo que se nos promete, Justo antes de las elecciones nos hablan de la autovía, de mejora de carreteras, pero luego eso no se acaba plasmando ni en mejoras ni en un metro nuevo de autovía. Ya estamos cansados, por eso estamos aquí para reivindicar que se cumpla no algo imposible sino lo que nos han venido prometiendo los políticos durante mucho tiempo», ha afirmado Antonio Palma, secretario de Apymer, la organización de empresarios convocante.