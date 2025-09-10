Un lavado de cara para la piscina cubierta de Ronda: nuevo techo, suelos antideslizantes y climatización renovada

La llegada del curso escolar trae consigo la vuelta a la rutina de miles de familias. Septiembre no es solo sinónimo de clases para los ... más pequeños, también marca el inicio de actividades para toda la sociedad. En Ronda, esta nueva etapa llega acompañada de la reapertura de las escuelas deportivas municipales y de un complejo deportivo renovado. El Fuerte estrena temporada con mejoras generales en sus instalaciones y, especialmente, en la piscina cubierta, que ha sido objeto de una profunda intervención para reparar el tejado, renovar suelos y optimizar el sistema de climatización.

Durante los últimos meses, prácticamente todo el recinto ha pasado por un proceso de actualización. La inversión municipal, cercana a los 60.000 euros, permitirá garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones que utilizan a diario alrededor de 1.500 personas, de lunes a domingo y en un amplio horario de siete de la mañana a diez de la noche.

60.000 euros

La actuación más urgente ha sido la reparación del techo de la piscina cubierta, muy dañado tras los temporales del pasado invierno. Se trataba de una de las demandas más inmediatas, ya que la estructura superior presentaba un deterioro visible. Obras similares se han realizado en otros espacios municipales como la Escuela de Enfermería y el Teatro Vicente Espinel, en este último caso aún en proceso de ejecución.

La campaña de mantenimiento llevada a cabo este verano ha puesto el foco en la piscina cubierta. Allí se ha reacondicionado el pasillo principal con esmaltes especiales para mejorar la estética e higiene, y se ha intervenido en el sistema de climatización con pintura anticorrosiva e instalación de rejillas. Asimismo, se han pintado los suelos con revestimiento antideslizante, reforzando la seguridad de los usuarios.

Otro bloque de actuaciones ha consistido en la renovación de accesorios fundamentales para la práctica deportiva, como corcheras, banderines de nado espalda, rejillas de desborde y la escalerilla de acceso. También se ha aplicado revestimiento antideslizante en los trampolines, mientras que todos los puntos de agua de consumo (lavabos, duchas y rociadores) han sido limpiados y desinfectados.

Otras actuaciones

En el ámbito energético, se han reparado y ajustado tanto la caldera como el sistema de agua caliente por placas solares, garantizando su correcto funcionamiento y un mayor ahorro. Además, se ha optimizado el sistema de desinfección del agua mediante rayos ultravioleta, aportando un plus de seguridad y sostenibilidad.

El plan de mejoras no se ha limitado a la piscina. En el mismo complejo se ha actuado sobre la zona de pádel y el campo de fútbol, con trabajos de pintura y repaso de áreas específicas, completando así una puesta a punto general de las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento se subraya que estas inversiones forman parte de una estrategia global de mantenimiento y modernización de las infraestructuras deportivas. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, animó a los vecinos a practicar deporte y disfrutar de los espacios renovados, al tiempo que avanzó que ya se ha iniciado la segunda fase de actuaciones. En esta ocasión, los trabajos se centrarán en las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva de Ronda, con el objetivo de que la ciudad siga contando con instalaciones modernas, seguras y a la altura de la demanda creciente de sus ciudadanos.