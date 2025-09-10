Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La piscina cubierta de Ronda tras las obras de mejora en el Complejo Deportivo de El Fuerte. SUR
SUR Ronda

Un lavado de cara para la piscina cubierta de Ronda: nuevo techo, suelos antideslizantes y climatización renovada

El Complejo Deportivo de El Fuerte reabre la temporada con una inversión de 60.000 euros y mejoras que benefician a los 1.500 usuarios diarios de sus instalaciones

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:58

La llegada del curso escolar trae consigo la vuelta a la rutina de miles de familias. Septiembre no es solo sinónimo de clases para los ... más pequeños, también marca el inicio de actividades para toda la sociedad. En Ronda, esta nueva etapa llega acompañada de la reapertura de las escuelas deportivas municipales y de un complejo deportivo renovado. El Fuerte estrena temporada con mejoras generales en sus instalaciones y, especialmente, en la piscina cubierta, que ha sido objeto de una profunda intervención para reparar el tejado, renovar suelos y optimizar el sistema de climatización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  5. 5 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  6. 6 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  7. 7 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  8. 8 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  9. 9

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un lavado de cara para la piscina cubierta de Ronda: nuevo techo, suelos antideslizantes y climatización renovada

Un lavado de cara para la piscina cubierta de Ronda: nuevo techo, suelos antideslizantes y climatización renovada