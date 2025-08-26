La Junta confirma la reordenación en los accesos a Ronda para «mejorar la seguridad» en la A-367

Nuevos y relevantes cambios en las carreteras de la provincia de Málaga. En este caso, centrados en los accesos a la ciudad de Ronda, donde ... la Junta de Andalucía ha confirmado que se llevará a cabo una reordenación de este espacio mediante una serie de actuaciones que han sido adjudicadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Estas obras, que contarán con una inversión de casi un millón de euros, tienen como objetivo, según señalan desde el organismo andaluz, «mejorar la seguridad vial» en la carretera A-367. La inversión y transformación que experimentarán los alrededores de este municipio de la Serranía de Ronda tendrán como finalidad principal facilitar la circulación y el acceso a urbanizaciones de la ciudad como Los Pinos o El Cerro del Almendro.

Estas mejoras se ejecutarán mediante vías de servicio y dos glorietas que canalizarán el tráfico que se genera en estos puntos de entrada y que provoca complicaciones, sobre todo desde la apertura de la nueva carretera de Setenil, que ha incrementado la intensidad de tráfico.

Estas actuaciones comenzarán en breve, una vez se formalice el contrato, y se prevé que en unos seis meses estén concluidas. Entre ellas figura la construcción de tres rotondas, una de ellas al final de las urbanizaciones colindantes y próxima a una gasolinera.

Ampliar La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández. SUR

El nuevo tramo además supondrá una mejora sustancial en la conexión entre Olvera y Ronda, lo que permitirá favorecer los desplazamientos y reduciendo los tiempos de recorrido, subraya el organismo autonómico. Asimismo, la Junta ha recordado que en este tramo de la carretera A-367 existen numerosos accesos a fincas y a caminos rurales.

Muchos de ellos con múltiples giros generando movimientos no regulados que aumentan la peligrosidad y el índice de accidentalidad de la propia vía en un tramo no urbano donde resulta necesaria una intervención. La cual se sumará al asfaltado ejecutado en todo el tramo de la A-367 desde Ronda hasta su enlace con la A-357.

Soluciones

La propuesta contempla construir dos glorietas en los extremos del tramo. Su función principal será organizar los movimientos del tráfico, especialmente los giros a la izquierda, y así lograr una intersección más segura y con capacidad suficiente.

Para impedir que los vehículos accedan o salgan directamente de la carretera principal, se habilitarán vías de servicio a los lados, conectadas con las urbanizaciones. Estas vías estarán separadas físicamente de la calzada central mediante barreras, lo que evitará cruces peligrosos.

El tramo afectado comienza en el kilómetro 36,2 de la A-367 y cuenta con una longitud de 750 metros. La carretera principal dispondrá de un solo carril por sentido, de 3,5 metros de ancho, acompañado de arcenes de medio metro. A cada lado se ubicarán las vías de servicio, también con carriles de 3,5 metros, arcenes interiores de anchura variable y arcenes exteriores de medio metro.