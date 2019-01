Dueños de alojamientos rurales de Ronda denuncian impagos de la agencia que los alquilaba Eli Gil, de Algatocín, es una de las afectadas, con 8.000 euros por percibir. / V. M. Los empresarios, de Málaga, Cádiz y Jaén, con deudas pendientes entre 800 y 15.000 euros cada uno, se querellarán contra Rural Ándalus VANESSA MELGAR Jueves, 10 enero 2019, 00:41

Quince propietarios de alojamientos rurales situados en distintos puntos de Andalucía, concretamente, en las provincias de Málaga, Cádiz y Jaén, han denunciado impagos de las rentas de alquiler de sus negocios por parte de la agencia de viajes especializada en turismo rural Rural Ándalus, que comercializaba sus reservas, según explicó Lola Sánchez, abogada, de AILEX. Este despacho, ubicado en Vélez-Málaga, está impulsando la creación de una plataforma de afectados con el propósito de presentar una querella conjunta en los juzgados de Málaga. «Desde hace dos años aproximadamente, alquilaban las casas de estos propietarios y las rentas no se las pagaban», indicó Sánchez, al tiempo que expresó que las cantidades que debería Rural Ándalus oscilan entre los 15.000 euros, la de mayor cuantía, y los 800, la de menor. Desde AILEX argumentaron que aún desconocen el importe global de la deuda y cuántos afectados existen.

Sánchez aseguró que los responsables de Rural Ándalus «están desaparecidas, no dan la cara», expresó, mientras esta abogada aseguró que está intentando contactar con su gerente, Isabel Heras. Este periódico también lo ha intentado por varios medios sin éxito. «Alegaron que tenían problemas económicos, concurso se acreedores, pero en los juzgados hemos podido comprobar que no hay ningún procedimiento abierto al respecto... no existe tal 'problemón'. Les reconocían la deuda a los afectados, pero les daban largas», añadió. Este despacho llegó a presentar una denuncia en Vélez-Málaga tras la demanda de un empresario afectado, sin que ésta haya prosperado. «Esta gente está desaparecida, como digo», insistió Lola Sánchez.

Esta letrada, que hizo un llamamiento para sumarse a la citada plataforma a otros posibles afectados, argumentó que todo apuntaría a que habrían cogido el dinero de sus clientes y lo habrían dedicado a negocios propios, lo que sería apropiación indebida. «El dinero no es de ellos, sería apropiación indebida, como poco, o estafa», subrayó.

«No sé dónde está el dinero»

Eli Gil, de Algatocín, en el Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, es una de las afectadas. A ella, Rural Ándalus le debe, según declaró, en torno a 8.000 euros, correspondientes a todas las rentas por alquiler de su casa rural, con capacidad para cuatro personas, de 2018 y alrededor de 1.400 euros de 2017. «Nos han estado robando, se llevaban un tanto por ciento, bastante alto, y se supone que nos tenían que abonar a nosotros los días 20 de cada mes el resto del dinero», lamentó. «Lo que han hecho con el dinero no lo sé, a nosotros no nos pagan. Llamo a los teléfonos que tengo y no existen o te salta el contestador. Les pedí que me dieran de baja, que yo quería gestionar la casa directamente, y mi casa ha desaparecido de Booking.com, he perdido todos los comentarios que tenía... imagina el daño... cuando tenga que hacer la declaración, tengo que declarar que he cogido esos 8.000 euros cuando no he percibido nada...», lamentó esta emprendedora que trabajaba con esta agencia desde hace siete años, prácticamente desde que se embarcó en su negocio.

'Rural Ándalus' nació en 1993 como empresa de servicios en el ámbito rural fundada por tres socias: Nuria García Martín, Isabel Heras Navarro y Monsalud Galindo Bautista. Con más de 20 años de experiencia, como líder del sector en Andalucía, en 2011 llegó a operar con 3.600 agencias nacionales y extranjeras a través de Internet.

Por su parte, Galindo, actual delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía (dejó Rural Ándalus en 2015 para ocupar el cargo político), dijo desconocer en qué situación está la agencia, pero admitió que varios afectados han contactado con ella. Ésta aseguró que tampoco ha podido contactar con la gerente y que desde Turismo no tienen conocimiento del cierre de Rural Ándalus. Galindo lamentó, en cualquier caso, la situación, ya que esta agencia fue pionera en operar en el sector a nivel nacional.