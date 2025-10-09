Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Enseres requisado por la Policía Local de Ronda a las presuntas carteristas detenidas. SUR
SUR Ronda

Detienen en Ronda a dos mujeres que robaban a turistas en zonas concurridas de la ciudad

Las presuntas carteristas, de origen rumano, se mezclaban entre los grupos de visitantes para sustraer pertenencias al descuido

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:48

La Policía Local de Ronda ha llevado a cabo una nueva actuación contra la delincuencia en la ciudad, centrada en los conocidos 'pickpockets' o carteristas ... que operan en zonas turísticas. En esta ocasión, los agentes han detenido a dos mujeres de nacionalidad rumana que presuntamente se dedicaban a sustraer pertenencias a los visitantes en lugares muy transitados del municipio. La operación se enmarca en el dispositivo de vigilancia reforzado que la Policía Local mantiene durante los periodos de mayor afluencia turística.

