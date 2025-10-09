Detienen en Ronda a dos mujeres que robaban a turistas en zonas concurridas de la ciudad

La Policía Local de Ronda ha llevado a cabo una nueva actuación contra la delincuencia en la ciudad, centrada en los conocidos 'pickpockets' o carteristas ... que operan en zonas turísticas. En esta ocasión, los agentes han detenido a dos mujeres de nacionalidad rumana que presuntamente se dedicaban a sustraer pertenencias a los visitantes en lugares muy transitados del municipio. La operación se enmarca en el dispositivo de vigilancia reforzado que la Policía Local mantiene durante los periodos de mayor afluencia turística.

Según explicó el Inspector Jefe de la Comisaría de la Policía Local de Ronda, Miguel Aranda, la intervención se desarrolló en la barriada de Padre Jesús, uno de los puntos más frecuentados por quienes visitan Ronda. Los agentes, que actuaban vestidos de paisano, lograron identificar y detener a las sospechosas mientras intentaban cometer un nuevo hurto al descuido. La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por turistas que habían sido víctimas de robos en esa misma zona, lo que permitió establecer un operativo de seguimiento y localización.

Las detenidas se cambiaban con frecuencia de ropa y accesorios para dificultar su identificación por parte de las víctimas o de posibles testigos

Fuentes policiales afirman que las dos mujeres actuaban de forma coordinada y se mezclaban entre grupos de visitantes para pasar desapercibidas. De hecho, presuntamente aprovechaban momentos de distracción para sustraer objetos personales como carteras, monederos, gafas de sol o teléfonos móviles. Además, cambiaban con frecuencia de ropa y accesorios para dificultar su identificación por parte de las víctimas o de posibles testigos.

Una nueva actuación

No es la primera vez en este 2025 que la Policía Local de Ronda centra sus esfuerzos en frenar la actividad de los carteristas en la ciudad. El pasado mes de mayo ya se desarticuló una banda integrada por cuatro mujeres y un hombre, todos de nacionalidad rumana, que operaban en distintas zonas turísticas. Aquella actuación se desarrolló en dos turnos a lo largo de la jornada: por la mañana fueron identificadas dos mujeres y, por la tarde, se interceptó al resto del grupo, que actuaba de forma coordinada para sustraer pertenencias a los visitantes.

En esta nueva intervención, la Policía Local ha confiscado diversas prendas y objetos utilizados por las detenidas, y mantiene abierta la investigación para determinar si están relacionadas con otros hechos similares registrados en la ciudad. Desde el cuerpo se recuerda la importancia de extremar la precaución en las zonas más transitadas y se apela a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos. Además, en una actuación paralela, fue arrestado un hombre acusado de tres delitos de hurto y de atentado y amenazas graves contra un agente de la autoridad.