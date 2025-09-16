Cuevas prehistóricas en 3D: La Pileta de Benaoján revive en la era digital

¿Visitar una cueva milenaria sin mancharse de barro en las botas ni cargar con una linterna? Suena imposible, pero ya no lo es. Un ... equipo de la Universidad de Sevilla ha conseguido digitalizar en 3D la mítica Cueva de La Pileta, en el municipio malagueño de Benaoján, considerada uno de los grandes templos del arte rupestre de Europa. Esta joya, Monumento Nacional desde 1924, ahora puede recorrerse de forma virtual gracias a un modelo tridimensional que acerca al presente más de 100.000 años de historia.

100.000 años de historia

El secreto de este avance está en la unión de dos tecnologías que parecen sacadas de una película futurista. Por un lado, el LiDAR de un smartphone, capaz de escanear con gran detalle incluso los rincones más estrechos y de difícil acceso. Por otro, un escáner láser terrestre que ofrece una precisión milimétrica y una fiabilidad absoluta. Juntas, han permitido crear un modelo virtual tan completo que incluso las texturas de la roca parecen palpables, como si uno caminara por la cueva en persona.

Pero La Pileta no destaca solo por su valor tecnológico. En sus profundidades se conservan miles de representaciones gráficas que abarcan desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Bronce. Sus paredes son un auténtico cómic prehistórico donde conviven animales, figuras humanas y símbolos enigmáticos que narran la vida y las creencias de nuestros ancestros. Entre los hallazgos más singulares se encuentra una lámpara de piedra con restos de grasa, prueba tangible de cómo aquellos primeros artistas se iluminaban para dejar sus huellas en la oscuridad.

Recursos de primer nivel

El modelo 3D no es solo un capricho tecnológico: supone un recurso de primer nivel para la investigación arqueológica, la conservación del patrimonio y la difusión cultural. Gracias a este avance, los expertos podrán estudiar con más detalle los yacimientos sin necesidad de intervenir físicamente en ellos, lo que garantiza su preservación. Además, abre la puerta a experiencias inmersivas que permiten al público vivir la emoción de ser exploradores prehistóricos sin salir de casa ni ensuciarse las manos.

Los resultados de esta investigación han sido publicados en la prestigiosa 'Journal of Archaeological Science' y han contado con la colaboración de investigadores de otras instituciones españolas y portuguesas. El trabajo confirma que arqueología y tecnología forman una alianza imprescindible para proteger, preservar y dar a conocer el patrimonio cultural. Porque ahora, gracias a la ciencia, la Cueva de La Pileta ya no está solo grabada en piedra: también vive en 3D, lista para ser explorada y admirada en todo el mundo.