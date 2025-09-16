Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Detalle de las pinturas rupestres de la Cueva de La Pileta, ahora digitalizadas en 3D para su conservación y estudio. SUR

Cuevas prehistóricas en 3D: La Pileta de Benaoján revive en la era digital

Investigadores de la Universidad de Sevilla crean un modelo virtual que permite explorar con detalle sus pinturas y relieves prehistóricos sin riesgo de deteriorar un legado de más de 100.000 años

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Benaoján

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:51

¿Visitar una cueva milenaria sin mancharse de barro en las botas ni cargar con una linterna? Suena imposible, pero ya no lo es. Un ... equipo de la Universidad de Sevilla ha conseguido digitalizar en 3D la mítica Cueva de La Pileta, en el municipio malagueño de Benaoján, considerada uno de los grandes templos del arte rupestre de Europa. Esta joya, Monumento Nacional desde 1924, ahora puede recorrerse de forma virtual gracias a un modelo tridimensional que acerca al presente más de 100.000 años de historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  9. 9 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga
  10. 10 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuevas prehistóricas en 3D: La Pileta de Benaoján revive en la era digital

Cuevas prehistóricas en 3D: La Pileta de Benaoján revive en la era digital