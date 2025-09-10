El estreno del Concurso Internacional de Enganches y la gran afluencia de público marcan la Feria de Ronda

La Feria y Fiestas de Pedro Romero 2025 bajó el pasado domingo el telón tras casi una semana de celebraciones multitudinarias que han dejado un ... balance muy positivo tanto en participación como en seguridad. El Ayuntamiento de Ronda ha destacado la ausencia de incidentes graves y el ambiente festivo que se ha vivido en todos los actos, desde la tradicional Cabalgata de la Alegría hasta el Día del Niño, que cerró el programa en el Real.

Este año, sin los habituales festejos taurinos por las obras en la plaza de la Real Maestranza, el protagonismo lo acaparó el primer Concurso Internacional de Enganches de Tradición (CIAT), que reunió a casi una treintena de carruajes de época llegados de España y Portugal. Los enganches recorrieron enclaves emblemáticos como la plaza Duquesa de Parcent, el Puente Nuevo o el recinto ferial Ángel Harillo, en una cita coorganizada por el Real Club de Enganches de Andalucía, la Real Maestranza y el Ayuntamiento, con apoyo de la Junta.

«La Corrida Goyesca y el ambiente que genera son insustituibles, pero este año también hemos vivido momentos únicos», reconoció la delegada de Fiestas, Rebeca Muñoz, quien agradeció la implicación de entidades, empresas y vecinos.

Balance de seguridad

La otra cara de la feria, la de la seguridad, también deja cifras tranquilizadoras. La delegada de Seguridad Ciudadana, Alicia López, junto al jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Aranda, subrayaron que el dispositivo especial funcionó «a la perfección» a pesar de la enorme afluencia en el Real, que cada noche mantuvo abiertas sus puertas hasta las cuatro de la madrugada.

En total, la Policía Local realizó 3.500 horas extraordinarias, con una media de 50 agentes movilizados por jornada y prácticamente toda la plantilla doblando turnos. El dispositivo se saldó con dos detenidos por hurto de teléfonos y dinero, tres actas por hurtos en comercios, seis por tenencia de drogas y el decomiso de varias armas blancas en controles conjuntos con la Policía Nacional.

Un carruaje de época recorre las calles de Ronda durante el estreno del Concurso Internacional de Enganches de Tradición.

En materia de tráfico, apenas se registraron tres atestados por delitos contra la seguridad vial (dos por positivos en alcohol y uno por negarse a la prueba), además de cinco accidentes con daños materiales. El dispositivo sanitario también tuvo una intensa actividad: 142 asistencias en total, con 8 traslados urgentes a hospitales y 12 casos de menores desaparecidos, todos resueltos con rapidez.

López quiso poner en valor la labor de los voluntarios de Protección Civil, con una media de 35 personas desplegadas a diario y un 95% de participación de la plantilla: «El comportamiento cívico de los rondeños ha sido ejemplar», concluyó. Con este balance, la Feria de Pedro Romero 2025 se despide dejando imágenes de tradición, ambiente y convivencia, a la espera de que en próximas ediciones la Goyesca pueda volver a ser el epicentro de las fiestas.