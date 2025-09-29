Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajos de limpieza en la cabecera del río Grande. SUR

Retiradas 26 toneladas de residuos de una escombrera «descontrolada» en la cabecera del río Grande

El Ayuntamiento de Cártama realiza las labores de limpieza por segunda vez en los últimos meses y confirman la estrecha colaboración con la Junta de Andalucía para intentar dar una solución definitiva

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:23

26 toneladas. Esa era la cantidad de residuos que conformaba la escombrera «descontrolada» que se había localizado en la cabecera del río Grande desde hace ... varias semanas y que vecinos y guardas rurales alertaban a SUR de su riesgo a nivel ambiental y de incendios. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cártama se ha encargado de retirar los vertidos ilegales que se encontraban depositados en este punto específico.

