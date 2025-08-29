Cártama intensifica su ofensiva contra el abandono de residuos: 30 multas y 28 toneladas en agosto

La lucha contra el vertido incontrolado en Cártama continúa intensificándose este verano. Durante la primera quincena de agosto, el Ayuntamiento ha emitido más de treinta ... propuestas de sanción por incumplir la normativa de limpieza, mientras que en tan solo siete días se han retirado 28 toneladas de basura acumulada en la vía pública y en las inmediaciones de contenedores. Estas cifras se suman a las setenta penalizaciones impuestas en los últimos meses, lo que refleja la persistencia de un problema que afecta a la imagen del municipio, a la salubridad y a la convivencia entre vecinos.

28 toneladas

El concejal de Policía Local, Juan Francisco Lumbreras, asegura que la vigilancia se ve dificultada por la orografía del término municipal, caracterizado por áreas diseminadas y de acceso complicado. «Nos centramos en frenar el abandono de escombros, muebles viejos, restos de poda o neumáticos. Colaboramos estrechamente con Guardia Civil y Seprona para localizar a los responsables y sancionarles. No es solo una cuestión de higiene urbana, también de protección del entorno natural», explica. El Consistorio ya tramita la autorización para instalar cámaras de videovigilancia en los puntos con más incidencia, con el objetivo de reforzar la prevención y la identificación de infractores.

Desde el área de Servicios Operativos y Gestión de Residuos, Francisco Montiel describe la magnitud de las intervenciones recientes. Entre los elementos retirados se encontraban aceites usados, cables eléctricos, gomas de riego, enseres domésticos y restos de obra. «Todo este material ha tenido que ser eliminado con medios municipales, ya que su presencia dificulta el trabajo del Consorcio Provincial de Residuos. Este esfuerzo extra implica un gasto considerable para un presupuesto ajustado como el nuestro», advierte. A ello se suma el rápido deterioro que sufren los contenedores cuando se depositan en ellos materiales pesados, provocando roturas que obligan a su sustitución antes de tiempo.

Para atajar el problema desde la base, el Ayuntamiento ha incrementado y renovado contenedores en zonas como El Sexmo, Fahala y Cuesta del Carmen, atendiendo tanto a solicitudes vecinales como a la detección de puntos críticos por parte de los operarios. Además, desde junio los vecinos disponen de un Punto Limpio donde pueden depositar residuos que no tienen cabida en los contenedores convencionales. Este servicio se complementa con la recogida gratuita de enseres, que se puede solicitar mediante la aplicación Línea Verde o por teléfono, facilitando así que los ciudadanos puedan desprenderse de objetos voluminosos sin recurrir al abandono en la vía pública.

Ordenanza de Limpieza

La Ordenanza de Limpieza municipal regula aspectos que van más allá de la gestión de basuras. Entre otras disposiciones, prohíbe dejar excrementos animales sin recoger, arrojar residuos en espacios públicos, orinar en la calle o lavar vehículos y animales en la vía urbana. «El objetivo no es recaudar, sino crear las bases de un municipio más atractivo y accesible para todos», subraya Lumbreras. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden ascender hasta los tres mil euros, una cifra que busca disuadir a quienes incumplen la normativa.

«El objetivo no es recaudar, sino crear las bases de un municipio más atractivo y accesible para todos», subraya Lumbreras

El Consistorio sostiene que las campañas de control y las penalizaciones son solo una parte de la estrategia para erradicar los comportamientos incívicos. «La verdadera solución pasa por la implicación ciudadana», insiste Montiel. En este sentido, se anima a los vecinos a informar de cualquier abandono irregular de residuos y a utilizar los servicios municipales puestos a su disposición. La administración local recuerda que el Punto Limpio y la recogida gratuita de enseres son herramientas clave para evitar que toneladas de desechos terminen acumuladas en calles o caminos rurales.

La problemática, lejos de ser exclusiva de Cártama, es común a otros municipios con zonas diseminadas, donde el control visual es más complejo. Sin embargo, el Ayuntamiento asegura que no se resignará. «Si todos ponemos de nuestra parte, podremos evitar que se repita la retirada de 28 toneladas en una sola semana», concluye Montiel, convencido de que la educación ambiental y el respeto por los espacios comunes son la mejor inversión para garantizar un futuro más limpio y saludable para la localidad.