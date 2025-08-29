Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Contenedores tras la retirada de residuos. SUR

Cártama intensifica su ofensiva contra el abandono de residuos: 30 multas y 28 toneladas en agosto

El Consistorio endurece la vigilancia tras las setenta sanciones previas en el mes de julio y recuerda que las infracciones pueden conllevar hasta 3.000 euros de penalización

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:13

La lucha contra el vertido incontrolado en Cártama continúa intensificándose este verano. Durante la primera quincena de agosto, el Ayuntamiento ha emitido más de treinta ... propuestas de sanción por incumplir la normativa de limpieza, mientras que en tan solo siete días se han retirado 28 toneladas de basura acumulada en la vía pública y en las inmediaciones de contenedores. Estas cifras se suman a las setenta penalizaciones impuestas en los últimos meses, lo que refleja la persistencia de un problema que afecta a la imagen del municipio, a la salubridad y a la convivencia entre vecinos.

