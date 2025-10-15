El renovado Punto Vuela acercará a 6.000 usuarios al uso de la tecnología en el día a día

La digitalización se ha convertido en uno de los grandes retos de las administraciones públicas, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a la ... tecnología sigue siendo desigual. Con el objetivo de reducir esa brecha y garantizar la igualdad de oportunidades en el mundo digital, la Junta de Andalucía ha impulsado la modernización de los Puntos Vuela, una red de espacios tecnológicos distribuidos por toda la comunidad que busca acercar las competencias digitales a los municipios pequeños. En la provincia de Málaga ya son 95 los centros en funcionamiento y más de 216.000 las personas que se benefician de sus servicios.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha inaugurado el renovado Punto Vuela de Pizarra, acompañada por el alcalde, Félix Lozano; la diputada provincial, Sagrario Molina; y el director general del Consorcio Puntos Vuela, Juan Luis Cruz Navarro. Esta apertura forma parte del plan de transformación iniciado en 2021, que persigue modernizar los antiguos centros Guadalinfo con recursos más avanzados, contenidos formativos adaptados a la nueva realidad digital y una experiencia de uso mejorada.

El proyecto, actualmente en su quinta fase, cuenta con una inversión total de 49,4 millones de euros en toda Andalucía, de los que seis millones se destinan a Málaga. Hasta el momento se han renovado 45 centros en la provincia, y la fase actual prevé la transformación de otros 41, lo que permitirá cubrir el 100% de los municipios con menos de 20.000 habitantes. Además, se actualizarán los dispositivos y equipamientos tecnológicos en otros 44 centros, lo que consolidará la red como un recurso clave para la vida digital de los entornos rurales.

Corner ECO

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un espacio denominado Corner ECO, en el que un asesor virtual diagnostica los dispositivos para alargar su vida útil, así como la instalación de chalecos hápticos desarrollados por la empresa malagueña OWO, que permiten experimentar sensaciones físicas en entornos de realidad virtual. El Punto Vuela de Pizarra, completamente renovado, ofrece wifi abierta, zona de teletrabajo, espacios para probar tecnologías emergentes como la impresión 3D o la realidad virtual y puntos de acceso individual a la administración electrónica.

Este centro, que ya cuenta con cerca de 6.000 usuarios registrados, ha sumado 192 nuevas altas en lo que va de año y ha organizado 84 actividades en las que han participado 1.325 personas. Además, se ha consolidado como un punto de apoyo para realizar gestiones administrativas en línea, con más de un centenar de acompañamientos este año en trámites con la Junta de Andalucía. A nivel provincial, los Puntos Vuela han registrado 7.126 nuevos usuarios hasta octubre y han desarrollado más de 14.000 actividades orientadas a competencias digitales como la comunicación online, la creación de contenidos o la seguridad en la red.

Navarro ha subrayado que la digitalización «es el tercer motor económico de Andalucía, junto al sector primario y el turismo», y ha defendido el papel protagonista que deben desempeñar los municipios pequeños en esta transformación. En esa línea, la Junta trabaja para lograr una administración 100% digital en 2030, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros a través de la Agencia Digital de Andalucía. Entre los proyectos más ambiciosos destaca la Red Wifi Andalucía Vuela, una red gratuita y abierta en más de 10.500 edificios públicos que aspira a convertirse en la más extensa de Europa. Con estas iniciativas, el Gobierno andaluz busca reducir la brecha digital, combatir la despoblación y situar a Andalucía a la vanguardia tecnológica en la próxima década.